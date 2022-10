SVAKO DRUGO DETE ZBOG OVOGA ZAVRŠI U LEKARSKOJ AMBULANTI: Lekari: Kao da vlada epidemija! Evo koji su SIPTOMI!

U ordinacijama je najviše beba i dece do pet godina koja imaju iste tegobe, temperaturu i bol u uhu, a lečenje traje i do sedam dana

Svako drugo dete žali se na bol u ušima, lekarske ordinacije su pune, a lekari kažu da sve ovo liči na epidemiju upale uha!

Upale uha najčešće pogađaju manju decu, bebe i decu uzrasta do pet godina, dok je kod starije dece to ređe.

- Ima dosta dece sa upalom uha, svako drugo dete. Bilo je toga i ranije, ali ovo je sada neverovatno, kao da je epidemija upale uva u pitanju. Uglavnom se javlja kod male dece. Nastaje tako što se pojavi sekret u gornjim disajnim putevima u nosu, a kod manje dece je taj put, to jest put tog sekreta od nosa do uha olakšan. Oni ne umeju lepo da obrišu nos i taj sekret putem kanala koji spaja nos i uho vrlo lako dođe do uha - objašnjava za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

Prema njegovim rečima, upala uha može da bude virusnog, ali i bakterijskog porekla. Upala uva, jednostrana ili obostrana, detetu može da pravi probleme, s obzirom na to da je praćeno bolom.

- Dete bude uznemireno, plače, odbija obroke, najčešće diše na usta i na taj način suši ždrelo, pa se desi da ga boli i grlo. Ukoliko je dete malo, ono ne zna da kaže da ga boli uho, ali može prilikom upale da se drži za uvo i da ima zapušen nos. Deca često uz upalu uva imaju i temperaturu, koja može ići i do 39, ali ne mora da znači da svaku upalu prati temperatura.

Bebe počnu iznenada da plaču noću, da vrište, odbijaju da sisaju ili piju tečnost iz bočice, jer se tada pojačava bol pri upali uha. Ako beba reaguje kada mu roditelj pritisne onaj deo ispred otvora ušnog kanala, onda se treba obratiti lekaru - napominje dr Milićević.

On objašnjava da lečenje traje između pet i sedam dana, kao i da su u nekim slučajevima potrebni antibiotici da bi se upala izlečila, a uz to se prepisuju i lekovi koji mogu da otpuše nos.

Prevencija redovno čistiti nos detetu

ispirati nos fiziološkim rastvorom

izvlačiti sekret iz nosa pomoću noska

- Roditelji nikako ne bi trebalo na svoju ruku deci da daju antibiotik, potrebno je prvo konsultovati se s lekarom. Mogu se davati lekovi koji smanjuju bol, odnosno lekovi iz grupe paracetamola i ibuprofena, jer to smanjuje bol i temperaturu ako je prisutna.

Retko se javljaju komplikacije u smislu proširivanja procesa, da pređe sa upale uha na upalu moždanih ovojnica i upalu mozga. To se događa retko, ali je zato potrebno reagovati na vreme - ističe sagovornik Kurira.

Simptomi upale uha razdražljivost

nervoza

plač

odbijanje obroka

bol u uhu

temperatura

nekad može doći i do povraćanja

Dr Milićević objašnjava da lekar pomoću aparata koji se zove otoskop može videti da li postoji infekcija uha ili ne, kao i da to ima svaki dom zdravlja.

Sezona respiratornih infekcija Stariju decu kosi stomačni virus Dr Jelena Mitrović, načelnik službe pedijatrije DZ Čukarica, kaže za Kurir da trenutno vlada više respiratornih infekcija, ne samo upala uha: - To suštinski nije epidemija, deca imaju više sekreta u nosu, a kod male dece infekcija iz nosa lakše odlazi na uvo nego kod starije dece. Uvećan je broj dece sa svim respiratornim infekcijama, ne samo sa upalom uha. Potrebno je vršiti toaletu nosa, ispirati fiziološkim rastvorom i fizički izvlačiti sekret raznim preparatima da ne bi došlo do upale. Ukoliko dođe, potrebno je javiti se lekaru, koji će dati odgovarajuću terapiju. Lečenje traje minimum sedam dana. Među školskom decom imamo dosta stomačnog virusa.

- Sve do pete godine je taj rizik od upale uva veći, kod starije dece je rizik manji, jer je taj kanal koji spaja uho i nos duži i izuvijan. Kod dece upale nastaju iznutra, jedina prevencija je dreniranje sekreta iz nosa aparatima i ispiranje nosa fiziološkim rastvorom, a ukoliko je moguće, i da se izduva nos. Važno je i pratiti ponašanje deteta kako bi se blagovremeno moglo reagovati - zaključio je naš sagovornik.

