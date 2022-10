SRBENDA TRAŽI OD DEVOJKE DA ŽIVE KOD NJEGOVIH MAME I TATE, A ONA IMA SVOJ STAN: Žestoka rasprava na mrežama! Svi se pitaju JEDNO!

Na Tviteru je pokrenuta polemika nakon objavljivanja tvita devojke koja se pratiocima požalila da joj je dečko rekao da je razmažena zato što ne želi da živi u kući sa njegovim roditeljima na spratu.

- Bivši dečko mi je rekao da sam razmažena jer ne želim da živim u kući sa njegovim roditeljima na spratu. Pritom ja imam svoj stan, ali je njemu ispod nivoa da živi kod žene jer je muškarčina. Ko je ovde lud? - napisala je ona u tvitu.

Bivsi decko mi je rekao da sam razmazena jer ne zelim da zivim u kuci sa njegovim roditeljima na spratu.Pritom ja imam svoj stan ali je njemu ISPOD NIVOA DA ZIVI KOD ZENE JER JE MUSKARCINA.Ko je ovde lud?#caosvima — anonimo (@anonimo43718725) October 13, 2022

Ispod tvita su se nizali komentari korisnika ove mreže gde su mnogi od njih stali na stranu devojke, da je život u "komuni“ loš izbor i to od samog starta.

- To je Balkanac i upravo je sebe opisao, ne tebe... Razmažen je on i ograničen rekla bih - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- On je lud. Ne znam zašto se muškarci tripuju od toga da žive u ženinom stanu. Poenta je da imate nekretninu. A to živeti na spratu je maltene svakodnevni kontakt sa drugom stranom što je za mene no, no.

Jedna žena je imala jasan stav povodom ovoga te je napisala da ona živi u zajednici ze i da savetuje devojci da to nikad ne prihvati.

- Da se razumemo, nekada se podrazumevalo da više generacija živi pod istim krovom. Drugačije se živelo, a ni deca nisu insistirala previše da se odvoje od roditelja. Drugačiji način življenja i sukob generacija se, u dobu kada se sve brzo razvija, sada znatno oseti, te većina ljudi ne želi da im se neko drugi, pa makar bili i roditelji, meša u život - napisao je jedan tviteraš:

- S druge strane, nekada se podrazumevalo da žena ide kod muža u kuću. Sada su se te granice donekle izbrisale, ali i dalje postoji otpor određenih strana.

- Mnogo je ovakvih primera i dalje, ali da ne generalizujemo. Ima ljudi koji žive sami i nikada ne bi želeli da se to promeni. Nema roditelja, baka i deka ili koliko god da je generacija objedinjeno. Kako je to moja majka uvek govorila: "Nikada ne bih menjala život sa još nekim (u kući smo bili mama, tata, brat i ja) jer ovako imamo svoj mir, iako je nekada pomoć neophodna, koju imaju ljudi koji žive u višečlanoj porodici, a podela posla je lakša - glasio je jedan od komentara.

