AKO PERETE AUTO U PERIONICAMA OBRATITE PAŽNJU NA OVO! Pranje vozila skuplje za 40 odsto, a cena žetona ista! Evo kako je to moguće

Samouslužne auto-perionice u Beogradu skratile su vreme trajanja žetona za pranje automobila sa tri minuta i 20 sekundi na samo dva minuta! Cena žetona ostala je 100 dinara, ali je sa skraćenjem trajanja žetona ova usluga realno skuplja za 40 odsto!

Na ovo poskupljenje Kuriru je ukazao čitalac A. J. iz Beograda, koji ističe da svoj automobil već duže vreme čisti sam u uslužnim perionicama, a da je nedavno primetio da mu je za pranje auta potreban veći broj žetona.

- Poslednjih nekoliko puta primetio sam da sa jednim žetonom stignem da naprskam kola sapunicom i počnem ispiranje. Žeton mi onda istekne i moram da kupim novi. Da bih lepo isprao auto, potrošim i drugi žeton, i započnem treći. Taj poslednji na kraju iskoristim da izvoskiram auto kad sam već potrošio novac.

Sve to sam ranije radio sa dva žetona. Ranije mi je jedan žeton trajao tri minuta i 20 sekundi. Kad sam primetio da ne stižem da sredim auto kako to radim inače, obratio sam pažnju i video da mi žeton sada traje samo dva minuta - kaže on i dodaje da kad želi da automobil i usisa, za to mora da potroši još tri žetona. Tako ga pranje košta 600 dinara, jer je bez šest žetona ovaj posao postao nemoguća misija.

Podsetimo, žetoni su ranije u većini auto-perionica u prestonici trajali od 180 do 200 sekundi. Taj vremenski interval je smanjen i gotovo svuda je sada dva minuta, potvrdio je za Kurir radnik jedne beogradske samouslužne perionice.

- Pre nekoliko meseci gotovo svuda na teritoriji prestonice stupilo je na snagu ovo poskupljenje. O promeni cenovnika se razmišljalo i prošle godine, ali su se svi usaglasili tokom ove godine. Odlučili smo da ne promenimo cenu pranja, već samo vremenski interval. Sve je poskupelo, i nafta i prašak, a to najviše trošimo. Automati inače primaju novčanice od 100, 200, 500 dinara, i tek poneki prima novčanice od 50 dinara.

Više cene kod perača Komplet čišćenje 1.200 dinara Iako mnogi vozači sami peru svoja vozila u samouslužnim auto-perionicama da bi uštedeli, ima i onih koji koriste usluge klasičnih auto-perionica. Ipak, tamo su cene drugačije. Komplet pranje auta uglavnom košta 1.200 dinara. Pranje vozila spolja je 650 dinara, a isto toliko je i pranje auta unutra, ako te usluge koristite pojedinačno.

Tako nismo mogli da podignemo cenu na 130 dinara, a to je bilo realno. Zato smo smanjili vremenski interval pranja vozila i ostavili istu cenu - objasnio je sagovornik Kurira.

