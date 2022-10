UŽAS U KRAGUJEVCU! ŠESTAK MASAKRIRAO MAČE DA PROVERI DA LI IMA 9 ŽIVOTA?! Brutalno iživljavanje đaka nad životinjom trajalo danima

Poslednjih dana domaću javnost su zgrozili slučajevi brutalnog masakriranja životinja. Stradale su dve mačke i jedan pas, a jednu od tih životinja, nedužno mače, zverski je ubilo dete, učenik šestog razreda kragujevačke OŠ "Sveti Sava".

O tome je javno progovorila učiteljica Zorka Veličković, profesor razredne nastave u toj školi.

Objava učiteljice Zorke Veličković foto: Printscreen Twitter

- Dete je bacalo mače, šutiralo ga, zalivalo vodom, potom ga je sledećeg dana živo zakopalo u plitak grob i navalilo kamenu ploču lopatom uzetom iz dvorišta kuće udaljene 50 metara od škole. Zatim ga je izvadilo, polomilo mu prednje šape, davilo najlon-kesom i vratilo u grob. Pedagog, psiholog i direktorka moje škole pet dana ne mogu da raščivijaju ko je ubio mače u školskom dvorištu za vreme smene starijih razreda. Imena imaju, zovu ih na razgovor i, naravno, deca govore: "Nisam ja, ne znam ko je, objavila je učiteljica", i dodala da je o svemu obavestila Udruženje za zaštitu životinja „Orca".

Postavljena pitanja Iz škole nema odgovora Na brojeve telefona škole navedene na zvaničnoj stranici u toku jučerašnjeg dana niko se nije javljao. Nismo dobili ni odgovore na pitanja ko je ubio mače i šta je škola preduzela tim povodom, prosleđena mejlom.

Kako je navela, sadističko iživljavanje trajalo je dva dana.

Malog monstruma treba izložiti javnoj sramoti i poslati ga na društveno koristan rad, a svakako treba utvrditi odgovornost njegovih roditelja, pedagoga i direktorke jer se zločin desio u školskom dvorištu, rekli su za Alo iz društva Le Petit

- Dete je htelo da vidi da li mačka ima devet života. Nekome je bilo zabavno da nacrta karikaturu mačke koja se smeje u grobu dok joj curi oko...To su deca, peti i šesti razred, koja su navikla da budu zaštićena, da im sve prolazi jer imaju nezgodne roditelje koji znaju da njihova deca ne lažu i nisu siledžije... Kad mi koleginica kaže to je dete, ne možeš dete krivično da goniš, kažem to nije dete, nego psihopata i krivično gonim počinioca, a odgovornost je na roditeljima, treba psihijatru da mu upiše dijagnozu i da lekove... Još jedan detalj, leš je pedagog 'sahranio' u petak pre podne - bacio ga u kontejner.

foto: Shutterstock

Kovačica Čopor rastrgao Dobrilu, daci navijali za pse Profesor engleskog u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici Goran Herling objavio je na društvenim mrežama jezivu priču o čoporu pasa koji je u školskom dvorištu napao i rastrgao mačku Dobrilu, ljubimicu cele škole. - Sve to je posmatrala grupa srednjoškolaca, i ne samo da nikome od đaka nije palo na pamet da to spreči ili da obavesti nekog od odraslih, već su zdušno navijali dok se Dobrila borila za život - napisao je profesor Herling.

Iako ovo nije usamljen primer zlostavljanja životinja, javnost je ostala u šoku.

- Treba utvrditi odgovornost roditelja, porodice, ali i direktorke, pedagoga, jer to se desilo u školskom dvorištu. Počinioca treba kazniti, izložiti javnoj sramoti i poslati ga na društveno koristan rad, na farmu, gde bi taj mali monstrum mogao da oseti empatiju prema životinjama - rekla je za Alo Svetlana Lalović, osnivač društva „Le Petit", koje od 2012. godine promoviše odgovorno vlasništvo i humano postupanje prema životinjama:

Smederevska Palanka Ubili Zlatu ispred marketa Mešanca Zlatu neko je surovo ubio ispred marketa. Slučaj je prijavila Nevena Tošić, koja je podnela i krivične prijave protiv N. N. lica. O načinu ubistva postoje dve verzije, po jednoj neko je pucao u psa, po drugoj, koju je izneo gradonačelnik Smederevske Palanke Nikola Vučen, životinja je ubijena "predmetom nalik motki". Nadležni su po hitnom postupku pokrenuli istragu.

- Opravdanje da je dete htelo da proveri da li mačka stvarno ima devet života, zvuči mi sadistički i manipulatorski. Kao da nam poručuje: „Dete sam, ne možete me kazniti". Ne bi me začudilo da to isto dete jednog dana ubaci bebu u bunar i kaže: "Opsić, hteo sam da proverim umeju li bebe stvarno da plivaju, jer svi kažu da se rađaju s tim".

