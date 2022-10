SAD ĆU DA TE ZAKOLJEM! Devojka objavila uznemirujući snimak oca nasilnika: SVI ĆE ZNATI DA SI KRENUO NOŽEM NA MENE! VIDEO

Na Instagramu se pojavio jezivi snimak na kome devojka tvrdi da je navodno njen otac maltretira. Na videu se čuje kako devojka kaže: Svi će znati da si krenuo nožem na mene! Posle toga čovek šutira stolicu i kaže devojci da će "da je zakolje".

Ona je postavila i potresne snimke na kojima se vide modrice i posekotine po telu, kao i emotivnu posvetu ocu nasilniku koju objavljujemo u celosti:

"Ovo je moja osveta tebi. Tebi koji si me maltretirao ceo moj život. Tebi koji si me naučio od malena šta znači reč "kurva", nazivajući me tako sa mojih nepunih 14 godina. Tebi koji si me ostavljao na podu izudaranu, išutiranu, maltretiranu. Tebi koji si bio sve, samo otac nisi. Ako postoji karma, nadam se da će te stići, ali čisto sumnjam, jer prolaziš nekažnjeno za svoja nedela već 10 godina. Tebi, zbog kog sam nosila masnice i poderotine na koži do svoje skoro 24 godine.

00:11 Dosta sam ćutala

Tebi, koji si me davio u kupalu. Sećaš li se? Jer se ja slikovito sećam. Tebi koji si krenuo nožem na mene kada sam imala samo 14 godina. Tebi, koji nisi pokazao ni trunku sažaljenja za stvari koje si mi učinio, i za koje me kriviš i dan danas. Tebi, koji prolaziš nekažnjeno. Tebi, koji si me mučio godinama. Tebi, koji si me davio rečima podjednako kao i sa rukama. Ako te ne stigne Božija kazna, nadam se da će ti ovo biti bar neka kazna kada ljudi saznaju ko si i kakav si. Tebi, koji si postao otac, ali nikada nisi postao tata!

Tebi, koji si umesto "srećan rođendan", za moj 18-i, imao da kažeš samo "je.ao te dan kad si se rodila, bolje da si umrla". Tebi, zbog koga ću nositi doživotne posledice, zbog kojih ću sumnjati u svako muško na ovom svetu. Tebi, zbog kog sam mislila da je u meni problem, da sam zaslužila svaki udarac pesnicom, nogom, i bilo kojim drugim predmetom, jer sam mislila da se tako radi kada je neko loš đak, "bezobrazno" dete, ili slično.

Tebi, zbog kog je moj ceo život stao u 3 torbe koje sam ponela odlazeći iz kuće. Tebi, zbog kog sam se osećala manje vrednom. Tebi zbog kog sam plakala, vrištala, lupala, ne bi li neko čuo i shvatio da se nešto dešava. Za tebe ja nisam dete i žrtva, jer si navikao kroz život da svoj bes i frustracije lečiš na drugima. Za tebe sam ja izduvni ventil. Nadam se da nećeš imati više priliku da uništavaš živote, jer si jedan već uništio. Tebi."

Kurir.rs