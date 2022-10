Legalizacija prostitucije u Srbiji ponovo je aktuelizovana pričom o podnošenju zahteva za debatom u skupštini na ovu temu.

Prema rečima podnosioca zahteva pravna regulativa dovela bi do kontrole zdravlja prostitutki, makroi ne bi postojali, a država bi naplaćivala porez.

Oni koji se zalažu za legalizaciju prostitucije predlažu izmenu propisa i detaljno zakonsko uređenje svih detalja koji prate najstariji zanat - od redovnih zdravstvenih pregleda prostitutki do fiskalnih računa za seksualne usluge.

00:58 NE MOGU PROSTITUTKE DA NAM PUNE BUDŽET Advokat o mogućoj legalizaciji najstarijeg zanata: DA LI TREBA I ŠKOLE ZA TO DA OTVARAMO?

Gosti koji su govorili o legalizaciji najstarijeg zanata za Kurir tv bili su Snežana Repac, psiholog i Dr Veljko Delibašić, advokat.

foto: Kurir televizija

- Legalizacija prostitutki bi bila kobna za naše društvo. Nije suština države da obezbedi puno para već socijalno blagostanje i politiku. Apsolutno je nesporno da je prostitucija oblik socijalne patologije i da svako zdravo društvo treba da se bori protiv te pojave i da je svede na najmanju moguću meru. To treba raditi pre svega preventivnim merama, edukativnim, socijalnim, medicinskim, ekonomskim, pa tek na kraju kao pomoćno sredstvo i represivnim merama, prekršajnim i krivično pravnim. Ako bismo dozvolili da prostitucija bude legalno zanimanje, onda bi to bilo društveno prihvatljivo, što znači da bi trebalo našu omladinu i decu da edukujemo, da otvaramo škole za to - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

- Ako se to legalizuje, to znači da to može da se natera i na prekovremeni rad i da joj se to dodatno plaća, to već dobija sve aspekte nekog regularnog zanimanja u kojem mogu da se traže određena prava, da se više radi, da se daje motivacija, stimulacija - rekla je Snežana Repac.

foto: Kurir televizija

- Ovi koji se zalažu za prostituciju, po pravilu, oni pričaju da je to pojava koja se dešava druge, a ne nama. Ti koji je žele, treba mu postaviti prijateljsko pitanje, da li pristaje da se njegova deca bave prostitucijom. Da li prihvata da mu supružnik odlazi u javnu kuću, ako se to stavi u okruženje njegove porodice - dodao je Dr Veljko Delibašić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:40 VISOKI DRŽAVNI SLUŽBENICI I POLICIJA SARAĐUJU SA MAKROIMA! Cveta jahting prostitucija u Crnoj Gori ŽENE NESTAJU BEZ TRAGA