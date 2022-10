OVO SU HEROJI IZ NIŠA: Sto dana borbe za Jelenin život: Šta ću sad?! UMREĆU! Dr Janković: Nećeš! TAKO JE I BILO

"Šta ću sad? Umreću?", pitala je sva poplavela Jelena Soldatović Ristić (46), žena heroj koja je zadivila i rasplakala čitavu Srbiju, prof. dr Radmila Janković, zamenika direktora UKC Niš i direktora Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju, kada je posle mesec i po dana kome i respiratora, na kom je inače bila tri puta, konačno mislila da ide kući, a ispostavilo se da joj je jednjak razoren i da sledi nova borba za život. "Nećeš", uzviknuo je, iako mu to nije bilo lako!

Tako je i bilo. Ova neverovatna žena, koja je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir rekla da ju je, osim sjajnih lekara i sestara, spasla ljubav supruga Slobodana, brata i majke, kao i neverovatna volja za životom, imala je u pojedinim momentima šanse ravne nuli. Sepsa, vađenje bubrega, komplikacije astme, infarkt, kost i koža od 35 kg, bez pokreta, govora, preživela je i tešku operaciju jednjaka, koji joj je uništio respirator. I to pošto je iz Niša, gde je provela skoro sto dana, prebačena u Novi Sad, kod prof. dr Rajka Jovića. A uz to i završila dva onlajn kursa markertinga iz intenzivne nege.

Sve je počelo u maju, kada se onesvestila. Kući je došla tek u septembru.

- Jelena - borba, od nade do očaja, od zebnje do radosti, njena borba je pravi sinonim za haštag naše klinike: "Nikada se nećemo predati". Jelenina želja da živi, borba da savlada sve nedaće uz neverovatnu posvećenost, ozbiljnost i profesionalizam čitavog tima klinike ispisali su i ovu, još jednu, pobedu medicine nad bolešću i smrću - kaže za Kurir prof. dr Radmilo Janković, pa dodaje:

- Najsavremeniji pristup intenzivnom lečenju, najmoderniji uslovi i medicinska tehnologija bili su jedan od razloga za Jelenino izlečenje, ali ne i presudni. Presudila je njena volja i posvećenost kompletnog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju: od lekara, preko sestara do bolničara i negovatelja. Dali smo sve od sebe i kada smo udarali u zid i kad se činilo da izlaza nema.

- A Jelena gleda pravo u oči, prati svaku emociju, mimiku. Nema obmane, dobronamerno prikrivanje istine ne prolazi kod nje. Prošli smo zajedno kroz sve one očekivane i neočekivane komplikacije vezane za njen spori oporavak. Neke stvari, ipak, do kraja nisu mogle da se predvide. Povratak na mašinsku ventilaciju, prvi, drugi put... i onaj trenutak kad sedirana otvori oči na poziv po imenu, iščekivanje prve sledeće laboratorije, rendgena, neurološkog pregleda, fizikalnog tretmana. Da se vidi efekat terapije ili primenjene procedure. Na kraju, Jelena za nas nije bila "običan" pacijent, ako takvi uopšte postoje. Ona je borac, sa velikim B. Institucija. Topao pogled, osmeh, volja za životom, vera... Pobeda života nad smrću. U svoj svojoj veličanstvenosti.

Taman kad je i prof. Janković, kao i svi na klinici, pomislio da je Jelenino lečenje završeno i kad su joj spremali papire za otpust - poplavela je!

- Ustanovljena joj je povreda jednjaka, traheoezofagealna fistula. Pomislio sam: "Samo to ne!" Kad smo je drugi put traheostomirali, pa zatim odvojili od respiratora, bila je svesna svega. Crtao sam joj šta joj se sad desilo, šta se zakomplikovalo - grkljan, dušnik, pozadi jednjak. Suze u očima, piše: "Šta ću sad? Umreću?" Rekoh: "Nećeš, ali moraš ići odavde, ne javlja mi se Rajko Jović, pisao sam mu. Javiće se sigurno. Ne brini." I javio se. Kao i nekoliko puta pre toga kada smo stenoze od dugotrajne intubacije slali kod njega i nikada me nije odbio. Veliki Rajko Jović. Hvala mu - ističe prof. Janković.

Velika podrška Jeleni bila je i njena Maša, kako je nadimak mr dr Natalije Vuković, načelnice JIL (jedinica intenzivnog lečenja) Novog kliničkog centra u Nišu.

- Jelena je uletela u septični šok. Kao životno ugroženi pacijent, posle svake kratkotrajne stabilizacije, smanjenih rezervi, uletala je u novo pogoršanje, postavljajući novi izazov za kolege koje su je lečile. Ipak, jasno je postalo svima da se radi o osobi izvanredne psihičke snage i volje za životom. Jelena bi trenutno klonula, ali već u narednom momentu racionalizovala talas panike i straha i onako krha i slaba već rešila kako će dalje. Jelenin tok bolesti, novi modaliteti lečenja i preduzeti koraci razmatraće se u našim analizama i nadalje kao specifični, zahtevni, često skoro bezizlazni, ali ipak, Jeka će ostati upamćena kao osoba koja je rešila da je napred jedina opcija - ističe za Kurir dr Vuković.

- Jelena je bila i ostaće primer koji treba uvek pominjati u kliničkoj praksi za lečenje budućih bolesnika da su osmeh, nada i volja za životom uvek dobitna kombinacija. U svetu naučne medicine ne postoji statistika o većem preživljavanju verujućih bolesnika. Ali većina lekara se slaže da verujući ljudi lakše podnose bolest i sa većim trpljenjem. Upravo to religiozno iskustvo pomaže verujućim ljudima da se s poverenjem odnose prema lekaru koji ih leči, jer je i u Bibliji rečeno: "Podaj lekaru čast koja mu pripada, jer ga je Gospod stvorio, i od Višnjega je - isceljenje" - navodi za Kurir dr Nikolić.

A te požrtvovane sestre predvodi Minja Maletić, odgovorna sestra ove klinike, koja za Kurir ističe da je Jelenina volja za životom bila presudna i pored tehnike, mašina, stručnjaka.

- Toliko intervencija, toliko momenata kada je bila na ivici, nijednog trenutka nije se predavala, a svi smo se zdušno trudili da joj budemo podrška u koracima ka pobedi života. Bilo je perioda kada nije bila vitalno ugrožena, ali je i dalje bila u intenzivnoj, gde se oko nje neprekidno odvijaju borbe za život, a ona je pokazala punu mentalnu snagu - onlajn je završila kurs marketinga, čitala, pisala eseje, crtala... Jelenu svi doživljavamo kao prijatelja, edukatora, motivacionog govornika od koga sada mi tražimo pomoć i učimo da predaja nije opcija - naglašava sestra Minja.

SLUŠALE SVAKI ALARM MONITORA I RESPIRATORA

Prof. Janković ističe da je naročito ponosan, preponosan na svoje sestre iz JIL (jedinica intenzivnog lečenja):

- Toliko požrtvovanje, tolika empatija, posvećenost. I znam da im je teško. I njima i mojim lekarima - anesteziolozima, ali o njima se već toliko puta pisalo. Ali one! One su kičma ove klinike. Bez njih nijedan uspeh lekara ne bi bio moguć. A znam koliko im je teško. I sada i tokom kovida, a nikada nisu rekle: "Ne možemo, dosta je bilo." I kad su neke druge bile zaštićene, i kad su bez pogovora oblačile skafandere i kad ih zateknem da u svojoj trpezariji brišu krišom suze kad ode neko mlad i kad su u kovidu zatvarale plastične vreće i odnosile očajnoj rodbini lične stvari pokojnika. Znam i da im kažu zlurado ponekad: "Ah, radite na anesteziji, baš nam je žao, tamo je rudnik." Iz tog "rudnika" skoro stotinu dana one su brinule o njoj, Jeleni. Slušale svaki alarm monitora i respiratora, hranile je, okretale kada nije mogla da se pokrene, čitale njene poruke napisane na papiru kada Jelena nije mogla da govori. Borile su se i s njom izborile.