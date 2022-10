SRBIN RADIO U HRVATSKOJ, VRATIO SE PUN UTISAKA! Plata je bila 50% VEĆA OD DOGOVORENE, a po pitanju nacionalne pripadnosti...

U Hrvatskoj se ove sezone, zbog nedostatka radne snage, zaposlilo dosta sezonaca iz Srbije. Tako je jedan naš čovek radio u hrvatskom gradiću Umag. Nakon što je tamo proveo skoro pola godine, odlučio je da napiše svoje iskustvo.

I to - od plate, do društva, uslova za život, ali i toga kako ga tretiraju obzirom na to da je Srbin. Njegovo iskustvo koje su pročitale hiljade ljudi, a koje je imalo malo negativnih komentara, prenosimo vam u celosti:

- Nakon 165 dana provedenih u Umagu, krenuo sam kući, a utisci su sledeći: 1) Poslodavac, čista petica - kompletna zarada je išla na račun, prijavljen odmah. Plata je bila za 50% veća od dogovorene - u razgovoru za posao, zaboravili su da spomenu nadoknade za noćni rad, rad nedeljom, redovne bonuse za sve zaposlene - napisao je on i osvrnuo se na ljude sa kojima je radio:

- Kolege, ok, ovo zahteva baš dugačak niz, ali jedno pravilo u smeštaju oslikava dosta - nema glasne muzike i lupanja vratima do 14 i od 18:30-20:30, zato što Nenad tada spava. U pitanju je 100-ak ljudi različitih generacija (18-65)... - naglasio je.

A kako mu je prolazio radni dan? E ovo je hit!

- Na samom radnom mestu još bolja atmosfera, gde ti svi uskaču ukoliko se ne snalaziš. Po pitanju nacionalne pripadnosti - nula,ali nula bilo kakvih ispada. Na izletu u Veneciju, u autobusu trešti Đurđevdan, a na kraju se igra užičko kolo ( imam snimke, znam da mi niko ne bi verovao).

Kada je sve pomenuo, onda je poentirao:

- Umag i njegovi žitelji - dovoljno je reći da razmišljam da se preselim Imaju i oni podelu na Umageze i Umažane, ali je to više kao činjenično stanje. Citiram "Da nisu došli ljudi sa svih strana, mi bi ostali ribarsko seoce*. Sve u svemu, predivno iskustvo - zaključio je.

