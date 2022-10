RUSKINJA KSENIJA RAZBESNELA SRBE, A NJEN MUŽ ODUŠEVLJEN NAŠOM ZEMLJOM: U Srbiji imam sve, a najvažnije je što imam OVO! (VIDEO)

Bračni par iz Rusije, Vladislav i Ksenija, utočište su našli u Srbiji, a ona je juče podigla veliku buru na društvenim mrežama, najviše zbog izjave da nas Rusi ne smatraju braćom.

Sa druge strane, njen suprug Vladislav, pun je lepih reči za našu zemlju, a u videu gde se sam predstavljao publici koja prati njegovu ženu, naveo je kako mu ovo nije prvi put da boravi ovde. Ipak, u posebnom snimku kaže, njegova supruga i on, odluku da se presele ovamo, nisu doneli na prečac, već je svemu prethodila životna odluka, razmišljanje, a zatim i Vladislavov boravak od nekoliko meseci u Srbiji, gde je došao sa namerom da sve sredi pre nego što ona i dete dođu.

Kako je Ksenija otrkila, ona, Vladislav i sin star dve godine su teškog srca napustili Rusiju 19. septembra ove godine. Naime, do te teške odluke je došlo nakon što je on rešio da u Srbiji pronađe posao i stan za porodicu. Do ponovnog ujedinjenja, prošlo je četiri meseca.

U jednom od snimaka na njenom kanalu, Vladislav, koji je rođen u Moskvi, objasnio je da je u ruskoj prestonici radio kao inžinjer sa odličnom platom. Tom prilikom je otkrio i da je odlučio da napusti zemlju usled straha koji je zavladao u Rusiji nakon rata Rusije i Ukrajine.

Kako je naveo, njih dvoje su se upoznali tokom putovanja u Vijetnam, da bi se nakon početka pandemije virusa korona, vratili u Rusiju gde su živeli sve do septembra ove godine.

Nešto ranije, Vladislav je odlučio da dođe do Srbije, u potrazi za poslom i stanom, sa namerom da preseli porodicu za Novi Sad. Kako je rekao, u Srbiji je bio već nekoliko godina ranije, te je tom prilikom upoznao i prijatelje sa kojima se i dan-danas druži, navodeći da mu se sviđaju naša hrana i piće, kao i ljudi.

Tokom boravka u našoj zemlji, Vladislav je išao i u berbu malina u centralnu Srbiju. Tamo je prema sopstvenim rečima, proveo radeći oko dva meseca, da bi nakon toga počeo da uči srpski jezik zahvaljujući ženi koju je upoznao u našoj zemlji. Od novca koji je tako zaradio, uspeo je da kupi avio-karte za svoju porodicu. Stan u Beogradu je tražio tri meseca. Agonija potrage je završena kada je upoznao ženu koja im je izdala pola kuće na periferiji Novog Sada.

"Sada kad sam ovde sa svojom porodicom u Srbiji, dok traje ta mobilizacija u Rusiji, j***no sam srećan. Već sam ovde, imam stan, imam posao, imam sve. I ono što je najbitnije, imam slobodu. Mogu da kažem sve šta hoću, mogu da kažem da sam protiv Putinovog režima i da podržavam sve one koji se bore protiv njega," rekao je on na kraju obraćanja, navodeći imena prijateljia kojima se zahvaljuje što je uspeo u svojoj zamisli.

Podestimo, Ksenija je juče celu Srbiju digla na noge izjavivši da Rusi u Rusiji Srbe ne doživljavaju kao bratski narod, te da jedva znaju i gde se Srbija nalazi.

"Ovde svi kad čuju da ste Rus, oni vas odmah časte pićem. Ali u Rusiji, Rusi pojma nemaju ko su Srbi. Ovde su verovatno vama svi govorili još školi da su Srbi i Rusi bratski narod, ali tužna istina je da u Rusiji mi nemamo takav stav prema Srbima. Većina Rusa ne zna ni gde je Srbija. Oni će reći - ahaaaa, Bratislava?", navela je Ksenija.

