MORBIDNO! DEVOJKAMA ROĐENDANI LIČE NA SAHRANE: Kažu da oplakuju godine koje prolaze, gosti u crnini, torte CRNE

Devojke u Srbiji počele su da proslavljaju rođendane na najbizarniji mogući način - kao sahranu!

Gosti u crnini, crni baloni, crna torta, momenat oplakivanja godina koje prolaze... Ovako izgleda jedan od rođendana koji se proslavlja na veoma morbidan način. Ovaj trend je u javnost plasirala tiktokerka Džesika Luks proslavivši tako svoj 30. rođendan, a ubrzo su ga usvojile i pojedine srpske influenserke koje su ga proširile po Srbiji.

Počivajte u miru, dvadesete

Džesika je objasnila da se radi o „žaljenju za dvadesetim godinama“, a popularnost je sekla upravo zbog video-snimka u kojem je prikazala kako izgleda detaljna procedura organizacije.

Njeni gosti morali su da dođu u crnoj odeći, dok se ona pojavila u haljini zlatne boje, a umesto balona veselih boja, Džesika se opredelila za crne, na kojima je pisalo „počivajte u miru, Džesikine dvadesete“, a isti natpis stajao je i na slavljeničkoj torti.

Pored svega ovoga, u jednom trenutku njene drugarice su se pravile da plaču. Naše influenserke u svemu kopiraju svetske, pa tako i u ovome, te su pojedine prisvojile ovaj morbidni trend za koje nemali broj njihovih pratilaca misli da je sjajna ideja.

Psiholog Radmila Vulić Bojović smatra da se ovde radi o bizarnosti koja svoje ishodište ima u podilaženju ljudskoj potrebi da se bude jedinstven i drugačiji, pa makar i na čudan način.

Još jedna bizarnost Fotošopiranje pokojnika na svadbenim slikama Nedavno je u Srbiju stigao još jedan svetski trend fotošopiranja pokojnika na svadbenim slikama, tako da izgleda kao da su i oni bili na venčanju i uživali u veselju, o čemu je Kurir već pisao. Pojedini fotografi po želji mladenaca ubace fotografiju preminulog člana porodice u odelu ili svečanoj haljini i stavljaju ga pored mlade, mladoženje ili mladenaca na fotografijama.

- Verujem da je ovaj trend kreirala industrija kojoj je u interesu da proda što više ukrasa i simbola za „zabave“ ovoga tipa i da je to još jedan od dokaza da naša civilizacija ne ide u dobrom pravcu - istakla je Vulić Bojović za Kurir.

Psihoterapeut Jelena Manojlović navodi da deca i mladi imitiraju idole, kao i da će uraditi sve što uradi i influenser.

- Oni ne razumeju koliko je to pogrešno, dakle, to sve izgleda poput veštičjih rituala. Država mora mnogo da se pobrine o deci. Sećate se i „plavog kita“, koliko dece je bilo povređeno. Neke takve stvari postaju viralne, a deca, da bi bila prihvaćena, imitiraju idole s društvenih mreža, pa i proslavu rođendana kao sahranu. Nije bitno da li je to u pitanju ili neki drugi bizarni trend, sve je to posledica zapadne kulture - kaže ona.

Dodaje da je Balkan dobro tlo da se „sve što ne valja zalepi kod nas“.

Vesna Tomić Skaredno i nedopustivo Socijalni psiholog Vesna Tomić ističe da je ovaj trend skaredan: - Stvarno neverovatno! One više ne znaju šta će sa sobom, što je očigledno zahvaljujući savremenim tehnologijama. Išle su iscepane, pocepane, sad će da idu na rođendan kao na groblje. Nezdravo u svakom slučaju, nezdrav oblik socijalnog ponašanja. Ukoliko su to žurke, tim gore! Ukoliko nisu ti koji to rade pripadnici nekih zajednica koje imaju određena pravila, onda je apsolutno u pitanju socijalna patologija.

Tlo za sve što ne valja

- Krivi su i roditelji, jer su okupirani nekim svojim problemima i sami vise po društvenim mrežama umesto da se bave decom. Pustili smo decu da se sama bore kroz svet, ta deca traže idole, ponašaju se kao i oni ne bi li došli do neke popularnosti. Pogrešno je to što rade! Sve potiče od porodice i neorganizovanosti društva, sve je prepušteno internetu koji nam vaspitava decu - zaključuje sagovornica Kurira.

Mina Branković