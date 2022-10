CENA PELETA U SRBIJI IDE U NEBESA! Kapor: Taj energent koristi petina Srba, ukoliko dođe do udara na Turski tok biće JOŠ SKUPLJI!

Energent na koji se pored prirodnog gasa, električne energije, uglja i drva koristi za grejanje jeste pelet. Cena ove sirovine bila je u Srbiji relativno pristupačna, ali je u poslednje vreme naglo porasla.

Da li je ovo poskupljenje peleta zloupotreba proizvođača ove sirovine s obzirom na aktuelnu energetsku krizu, govorio je u emisiji Puls Srbije Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

- Kod nas je najjeftinije da se grejemo na prirodni gas. Pelet je dosta skuplji, ali je jeftiniji od uglja. Oko 20 posto stanovništva se greje na pelet i oni imaju malo veće platne sposobnosti - rekao je Kapor.

Na pitanje novinara da li proizvođači zloupotrebljavaju energetsku krizu, drastično povećavajući cene peleta koja je sa 150 skočila 350 evra, Kapor je odgovorio da je to upitno.

- Oni koji proizvode pelet gledaju da profitiraju što je više moguće na legalan način. Da li je to u redu ili ne, to treba država da ispita. Proizvodnja peleta trenutno omogućava ogromne marže, što treba kontrolisati, ali treba i nagraditi i podstaći one koji proizvode tako važnu sirovinu - smatra Kapor.

On je zaključio da je svet globalno selo i da su cene energenata u neposrednoj vezi sa dešavanjima u inostranstvu, pogotovo u Ukrajini.

- Sve je to povezano. Svet je globalno selo. Ako dođe do udara na Turski tok i pelet će siguran sam, kao i ostali energenti, dodatno poskupeti.

