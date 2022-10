CVETA VIJAGRA TURZAM! SRBI KOJI OVDE LETUJU ILEGALNO DONOSE LEKOVE! Koferi puni medikamenata koji mogu da ubiju!

Medikamenti za erektilnu disfunkciju, ako se uzimaju na svoju ruku, mogu dovesti do srčanog ili moždanog udara, upozoravaju stručnjaci

Medikamenti u poslednjih nekoliko godina nelegalno u Srbiju dolaze iz Egipta, a u toj grupi najviše su antibiotici i "vijagra"!

Naime, pojedini srpski turisti koji letuju u toj zemlji shvatili su da tamo mogu jeftino da pazare lekove, i to bez recepta. Kutija antibiotika može da se kupi i za evro-dva. "Vijagra" je tamo dva evra. Tako neki dovlače kutiju više da bi kod kuće imali u rezervi, a sve to samo da ne bi morali da odu kod lekara po recept.

Drugi pak ove lekove preprodaju, što se može videti po ponudama na oglasima, banderama, ali i pijačnim tezgama.

Dragutin Rajevac iz Saveza privatnih apotekara Srbije za Kurir kaže da je konzumiranje bilo kog leka bez konsultacije s doktorom veoma opasno.

- Osim što je prodaja lekova van apoteka i bolnica kažnjiva, to je i veoma opasno. Na primer, "vijagru" može da prepiše samo lekar koji prati pacijenta, a ona se prodaje u apoteci samo uz recept lekara. Na svoju ruku ne sme da se uzima. Posebno to ne sme da se radi s "vijagrom" s crnog tržišta, jer se ne zna da li je napravljena po specifikaciji, kao ni da li je pravilno čuvana ili bezbedna za upotrebu. Ukoliko je pije pacijent s visokim pritiskom, može, na primer, doći do moždanog ili srčanog udara. Dakle, neko misli da sebi pomaže, a može ozbiljno da ugrozi svoj život - kaže Rajevac.

Kao što su iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) ranije upozoravali, primena antibiotskih lekova treba da bude strogo kontrolisana.

Antibiotik / Ilustracija foto: Profimedia

- Antibiotik se pije onda kad lekar proceni da je on potreban pacijentu. On određuje i koji antibiotik je dobar za tog pacijenta - nisu svi lekovi isti. Korišćenje antibiotika na svoju ruku može da dovede do rezistentnosti, a u nekim slučajevima i smrtnog ishoda jer neki lek ne deluje - rekli su iz ALIMS.

Sagovornici Kurira saglasni su da su poreklo i sastav lekova koji dolaze u Srbiju u koferima nepoznati i da zato mogu biti pretnja po zdravlje ljudi.

Inače, "vijagra" na crnom tržištu ima svoje puteve do Srbije i iz Meksika.

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video:

03:21 NOVI TREND MEĐU MLADIMA, PIJU VIJAGRU VEĆ SA 16 GODINA: