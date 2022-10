Da li ste znali da sunčeva svetlost čuva vaše zdravlje i raspoloženje?

Kako smo već zagazili u jesen, sve smo bliži hladnim, zimskim danima. Grejna sezona se pomera, te nam je važno da u danima koji su sve kraći zadržimo svaki zrak sunca i toplote.

foto: Promo

Kada je zdravlje u pitanju, prednosti izlaganja prirodnom svetlu su brojne, a jedna od najvažnijih je povećanje količine vitamina D koji nam je potreban za normalno funkcionisanje, zatim sprečavanje sezonske depresije, kao i poboljšanje kvaliteta sna. Vitamin koji nam dolazi iz upijanja sunčevih zraka ne pravi razliku u tome da li to činimo u otvorenom ili zatvorenom prostoru, pa je povećanje prirodnog svetla u prostorijama u kojima provodite najviše vremena prilika da dodatno poboljšate vaše zdravlje i raspoloženje.

Kako dobiti više sunca tokom hladnih dana?

Renoviranje doma je prilika da razmotrimo koliko sunčeve svetlosti imamo u njemu. Nedostatak dnevnog svetla čini da prostorije izgledaju manje, zagušljivo i tmurno, dok veća količina svetlosti donosi osećaj prijatnosti i većeg prostora.

foto: Promo

Krovni prozori su jedan od najboljih načina da sunce dovedete u svoj dom. Pored toga što utiču na vaše dobro raspoloženje i zdravlje, oni su i energetski efikasno rešenje. Studije pokazuju da zgrade imaju učešće od 40% ukupne potrošnje energije u Evropskoj uniji. Zahvaljujući visokoj energetskoj efikasnosti, VELUX krovni prozori doprinose manjoj potrošnji energije u domovima, što je dobra vest s obzirom da smo tokom predstojećih hladnih dana ove godine pozvani na štednju.

Imate li dovoljno svežeg vazduha u sobama?

Pored upijanja sunčeve svetlosti, protok svežeg vazduha u prostoriji i udisanje istog dovodi do povećanja nivoa kiseonika u mozgu, a samim tim i do povećanja nivoa serotonina. Nedostatak svežeg vazduha u čitavom domu može na kraju dovesti do nakupljanja vlage ili pojave buđi, a ljudi koji žive u domu sa pojavom ovih problema imaju 40% veću verovatnoću da dobiju astmu, što može imati ozbiljne zdravstvene posledice.

1 / 6 Foto: Promo

Kako biste od prostorija u kojima boravite napravili vaša mesta najvećeg komfora, koja su sigurna za zdravlje i udobnost vaše porodice, iskoristite promotivnu akciju od 11. oktobra do 30. novembra i kupite VELUX krovni prozor sa trostrukim staklom iz asortimana Standard Plus i opšivku sa termo i hidraizolacionim setom i dobićete spoljnu mrežicu gratis kao i 10 godina garancije na prozor. Više informacija možete pronaći na VELUX.rs

O kompaniji VELUX

Već više od 80 godina, VELUX grupa radi na stvaranju bolje životne sredine za ljude širom sveta maksimalno koristeći dnevnu svetlost i svež vazduh za unapređenje vašeg potkrovlja. Naš proizvodni program obuhvata krovne prozore i kombinovane krovne prozore, dekorativne roletne, proizvode za zaštitu od sunca i spoljašnje roletne, kao i rešenja za ugradnju i pametne kuće. Ovi proizvodi pomažu da se obezbedi zdrava i održiva klima u zatvorenom prostoru, za rad i učenje, za igru i zadovoljstvo. Radimo globalno – sa prodajnim i proizvodnim operacijama u više od 38 zemalja i oko 12.500 zaposlenih širom sveta. VELUX Grupa je u vlasništvu VKR Holding A/S, društva sa ograničenom odgovornošću u potpunom vlasništvu neprofitnih, dobrotvornih fondacija (THE VELUX FOUNDATIONS) i porodice. U 2021. VKR Holding je imao ukupan prihod od 3,5 milijarde evra dok je VELUX fondacija izdvojila 244 miliona evra u humanitarne svrhe.

Promo