7 GODINA GOLGOTE: Aleksandra i Nenad obijali su pragove klinika: Sve savršeno, ali dece nema! Ni manastiri ne pomažu, već OVO!

- Moja priča je za rubriku "verovali ili ne"! Sve moguće analize smo i Nenad i ja radili, sve preglede, ne znam ni ja koliko ultrazvukova, koliko klinika, sve savršeno za sedam godina naše borbe. Dva puta su mi radili inseminaciju, oba puta neuspešno. Išla sam i na produvavanje jajnika iako su kanali bili prohodni. U očaju sam tražila i da mi rade histeroskopiju, ali na to niko nije pristao jer nije bilo polipa, ničega. Sve savršeno, a nikako da zatrudnim. I svugde iste reči: "Mladi ste, desiće se u pravo vreme" - priča za Kurir Aleksandra.

Kao i mnogi očajni ljudi, i ovaj par obilazio je manastire i boga molio da im se smiluje.

- Išli smo i na Ostrog i u Tumane, ali ni to nije vredelo. Ali odustajanje nije bilo opcija. Iako nikakvih zvaničnih problema nismo imali, rešili smo da pokušamo s vantelesnom oplodnjom (VTO). Krećemo u skupljanje papira za proceduru o trošku države, a pre toga već smo bili zakazali pregled kod dr Zorice Crnogorac. Tu je usledio šok! Suočili smo se s tim da ipak imam dijagnozu! Na ultrazvuku je dr Crnogorac videla, što nije niko pre nije, da imam tzv. pregrađenu matericu - objašnjava Aleksandra.

Doktorka joj je, kako veli Aleksandra, pojasnila da se ta anomalija lako otklanja. Tako je i bilo. Problem je praktično odmah i rešen i već sledećeg meseca Aleksandra i Nenad ušli su u proces VTO koji su već bili započeli. Da ne bi gubili još vremena. U julu ove godine stigla im je dupla sreća - Jakov i Relja.

- Taj trenutak sreće kad vidite dva malena zamotuljka na koja ste čekali sedam godina, neopisiv je, nema tih reči da ga dočaram. Nenadov i moj život je dobio nove boje i sve je primilo drukčiji smisao. Važno je da verujete u svoju želju i da imate dobar tim pored sebe - ističe Aleksandra.

Dr Zorica Crnogorac, specijalista ginekologije i akušerstva i supspecijalista steriliteta i fertiliteta, objašnjava da je pregrađena materica (uterus septatus) najčešća od svih urođenih anomalija materice, a ujedno i ona koja najviše utiče na začeće i iznošenje trudnoće. I nije redak slučaj da se otkrije baš prilikom ispitivanja steriliteta.

REKLI SU MI DA IMAM RAK BUBREGA Kad je mislila da je, konačno, svim mukama kraj jer je legla u bolnicu da održava trudnoću, u 32. nedelji rečeno joj je da verovatno ima rak bubrega, pa čak i metastaze! - To je tek bila katastrofa. Neki doktor na specijalizaciji mi je rekao da mi je našao tumor na bubregu, da je ubeđen da je maligni. A onda mi je dva dana pre magnetne rezonance rekao da je ubeđen i da je metastazirao! Zamislite taj užas, konačno sam čekala da rodim decu, a onda pomišljam da ih neću gledati dok rastu. Srećom, na magnetnoj je sve bilo u redu, ispostavilo se da imam angiomiolipom, koji se i ne dira - kaže Aleksandra i dodaje da je pomenuti doktor potom dobio otkaz.

- Šupljina materice koja je normalno trouglastog oblika podeljena je u ovom slučaju više ili manje debelim vertikalnim stubom vlaknastog tkiva, te se prave dve manje polovine koje nalikuju srcu. Do ove anomalije dolazi zbog greške tokom embrionalnog perioda, kada se materica razvija spajanjem Milerovih kanala, pa dolazi do nekompletne resorpcije pomenute pregrade. Dužina pregrade unutar materice varira i može biti samo na dnu, jedva primetno, do potpuno podeljene materice na dva dela. Često se s podeljenom matericom nalazi i pregrada unutar vagine - pojašnjava za Kurir dr Crnogorac.

U dijagnostici anomalija materice ultrazvuk ima najvažniju ulogu, naročito onaj 3D, uz dodatne metode poput magnetne rezonance i histeroskopije ili čak laparoskopije.

- Resekcija septuma (pregrade) materice sprovodi se histeroskopijom. Ta minimalno invazivna operativna tehnika je zlatni standard dijagnostike i tretmana patologije. Pomoću optičke kamere ulazi se u materičnu šupljinu i anomalija se otklanja za svega nekoliko minuta. Radi se u kratkotrajnoj anesteziji i već sat vremena nakon intervencije pacijentkinje su sposobne da idu kući - navodi dr Crnogorac.

U toku intervencije, dodaje doktorka, mogu se odstraniti i priraslice, kao posledice ranijih intervencija na materici, a rešavaju se urođene i stečene bolesti šupljine materice - septumi, polipi i manji miomi.

- Znatno povećava uspešnost začeća, ali može da preokrene tok i dovede do trudnoće i pre ulaska žene u proces vantelesne oplodnje - ističe doktorka.

