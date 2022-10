GORE NA NEBU KRASIĆE JE DOBRA DELA KOJA ĆE VEČNO OSTATI POSLE NJE Marija sahranjena u belom kovčegu, tišinu prekidali samo JECAJI

Advokatica Marija Takić Pešić (33) iz Niša, koja je preminula posle teške bolesti četiri meseca nakon rođenja ćerke a čije su humanitarne akcije dirnule Srbiju, sahranjena je danas na niškom Novom groblju u prisustvu nekoliko stotina rođaka, prijatelja i kolega iz Niša, Leskovca drugih gradova sa juga Srbije.

Crkva Časnog krsta u kojoj je služeno opelo bila je pretesna da u nju stanu svi koji su došli da odaju poslednju počast plemenitoj advokatici, pa je veliki broj ljudi pratio službu ispred hrama na niškom Novom groblju. Tužna, skoro kilometarska kolona, u dostojanstvenoj tišini, koju su prekidali samo povremeni jecaji, ispratila je beli kovčeg sa telom tragično preminule mlade žene do njene večne kuće.

"Ovaj skup danas pokazuje ko je Marija, suvišno je bilo šta više da pričamo i da govorimo, svi mi dobro poznajemo našu Mariju. Plemenitost, ljupkost i dobrota su krasili nju. A gore na nebu krasiće je njena dobra dela koja će večno ostati posle nje. Mako naša, Bog dušu neka ti prosti i rajsko naselje Gopsod neka ti podari. Neka njenim roditeljima i suprugu Zoranu bude čast što su imali Mariju kraj sebe", rekao je sveštenik koji je držao opelo, obraćajući se okupljenim rođacima i prijateljima.

Marija Takić Pešić je preminula posle teške bolesti, samo četiri meseca pošto je na svet donela prelepu devojčicu. Bolest sa kojom se Marija borila par godina nije je zaustavila na profesionalnom planu gde je bila jako uspešna, ali ni u želji da pomaže drugima – u dva navrata organizovala je humanitarne akcije prikupljanja pomoći za siromašnu, bolesnu decu i decu bez roditeljskog staranja, koje su dirnule Srbiju. Na kraju, u julu ove godine, rodila je ćerku i ostvarila svoju najveću životnu želju.

"Pre četiri meseca smo dobili ćerku. To je bila njena najveća želja - da se ostvari kao majka. Iskreno, ona je žrtvovala svoj život svesno da bi se ostvarila kao majka. To svi lekari kažu, svesno je ušla u taj rizik", ispričao je advokat Zoran Pešić iz Niša, suprug preminule žene.

On je rekao da se Marija poslednjih nekoliko godina borila sa teškom bolešću, i da je znala da joj se stanje može pogoršati posle porođaja, ali da je želja za majčinstvom bila jača.

"Ona je tu bolest imala par godina i ona je svesno žrtvovala svoj život da se ostvari kao majka. Čim se porodila, krenuli su problemi sa teškom bolešću. A imala je izuzetan život, lep život. Iz njenog položaja, iz njene životne pozicije, da ti svesno svoj život žrtvuješ, to je nešto veliko. Sve nas koji je volimo ostavila je u teškoj tuzi, ali šta ćemo, to je. Moramo da se trudimo da sve ono što je ona želela i zamislila, bar delić toga, da ostvarimo. To je moj put, da izvedem dete na prav put, da dete sazna i shvati kakva je majka bila kraljica, da samo delić onoga što je ona želela ja sprovedem u delo. To je neka moja životna misija nadalje", poverio se Zoran u izjavi za „Blic“.

On kaže da je Marija bila takva osoba da su je svi voleli.

"Mariju ne postoji neko ko ne voli, ko za nju može nešto loše da kaže. Bilo koga na jugu Srbije da pitate, reći će Vam sve najbolje. Meni je život promenila na bolje, dratsično, i svakome kome je ušla u život je usrećila život. Na meni je sada da ja to prenesem što više mogu na dete", kaže Zoran.

Marijine humanitarne akcije

Marija se bavila i humanitarnim radom a njene akcije dirnule su Srbiju. Na Božić 2021. godine Marija je sa suprugom Zoranom pokrenula humanitarnu akciju podele više od 500 paketića siromašnoj deci i deci bez roditeljskog staranja u Nišu i Leskovcu a godinu dana ranije, obezbedila je 40 paketića za decu na niškoj onkologiji, za šta je bila nagrađena plaketom NURDOR-a. Svi je pamte kao ženu velikog, plemenitog srca.

“Koliko je bila lepa spolja, toliko je bila lepa i iznutra”

Sahrani je prisustvovao veliki broj advokata i pravnika sa juga Srbije.

Vest o smrti mlade advokatice, potresla je mnoge njene koleginice i kolege.

"Koliko je bila lepa spolja, toliko je bila lepa i iznutra. Ne samo da je bila vrsni advokat, nego je bila i veliki čovek i humanista. Zračila je dobrotom i plemenitošću, izgubili smo jednu predivnu osobu", priča jedan od Marijinih kolega advokata.

Biografija za primer

Marija Takić Pešić je rođena je 1989. godine u Leskovcu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,21. U Londonu je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane „British Council“. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, čime nastavlja dugogodišnju porodičnu advokatsku tradiciju. Nakon okončanja pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položila Pravosudni ispit 2016. godine a zvanje advokata je stekla dana 26. maja 2017. godine. Uspešno se bavila zastupanjem klijenata u građanskim i krivičnim postupcima, a usko je bila specijalizovana za porodično pravo, naročito u bračnim sporovima, postupcima povodom nasilja u porodici, kao i postupcima radi ostvarivanja prava na obavezno izdržavanje.

