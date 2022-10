ZAŠTO SRBI HOĆE DA SE POUBIJAJU U SAOBRAĆAJU? Radenković: Ne možemo predvideti reakciju drugih, ali možemo kontrolisati svoju

Uznemirujući slučaj iz Beograda, gde je vozač džipa, zbog svađe u saobraćaju, odlučio da potegne pištolj i pucao na motociklistu - povod je današnjeg gostovanja bivšeg funkcionera MUP-a Dejana Radenkovića u Pulsu Srbije.

foto: Kurir Tv, Redakcija

Na ulicama kao da je sve manje razumnih ljudi, a u jeku današnje tehnologije i obitavanja ljudi na društvenim mrežama, najtragičnije je što će svedoci nemilih događaja pre da izvuku telefon i snime neprijatnu scenu, nego da pomognu.

foto: Kurir Tv

- Svi mi koji smo učesnici u saobraćaju možemo se naći u ovoj situaciji. Za svađu je potrebno dvoje, a normalan čovek koji razmišlja o eventualnim posledicama, prećutaće provokaciju i sprečiće mogućnost katastrofalnog ishoda - rekao je Radenković.

foto: Kurir Tv

Kakav je to psihološki profil ljudi koji pištoljem rešavaju ovakve probleme, Radenković objašnjava:

- Ako je zakon jasno definisao ko i kako može da nosi oružije, moramo da se zapitamo kako i odakle njemu to oružije, ukoliko ga nosi. Svi verujemo da je kriminalno vreme ostalo iza nas, ali očigledno to nije slučaj. Ljudi nose svoje probleme i to često bude kapisla koja napravi problem - rekao je Radenković i dodao:

- Ako sam svestan da vrlo lako upadnem u afekat, gledaću da se bolje kontrolišem, i to molim sve učesnike saobraćaja kao neko ko je svedočio brojnim nesrećama, pa i ubistvima - rekao je on i zapitao:

- Kakav je to afekat kad ti poneseš pištolj sa sobom, usred bela dana! Hvala Bogu pa je oštećen samo motor, ali šta bi bilo da je još nečije zdravlje ugroženo - zapitao se Radenković

foto: Kurir tv

- Bahatom vozaču D.N. biće pisana kazna za nelegalno nošenje oružija, pored kazne zatvora za napad na drugo lice, ali neminovno je da će morati da se podvrgne i lekarskom pregledu na bazi psihe, jer je to ono što je i bio neki dublji inicijator za pokretanje ovakvih reakcija - zaključio je Radenković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.