TRGOVCI SKIDAJU POKLOPCE SA TEGLICA KAFE, U POLICI STOJI SAMO PO JEDNA: Poražavajuće scene iz marketa, evo zašto se to mora (FOTO)

Piroćanac odneo urin na analizu, i to u flaši od dve litre. Sutradan odlazi po rezultate i tamo mu kažu: - Samo sledeći put, molim vas, donesite uzorak u manjoj flašici. Piroćanac pozove ženu i kaže: - Ženo, svi smo zdravi. Kaži deci i javi mami i tatku!

Stih dana

E moj bivši Šta ti to no­vo daje Pa ne­će pre­du­go to da traje Mo­žda godina A to i ona zna Jer ne vo­li te kao ja

Sla­đa Ale­gro Moj bivši