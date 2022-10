"SRBI SU U ZABLUDI, RUSI NAM NISU BRAĆA!" Đokić: Niko neće da kaže ovom narodu istinu! PRODALI BI NAS ČIM BUDE DOŠLO DO OVOGA

Kada biste pitali prosečnog građanina Srbije koji su nam bratski narodi, verovatno bi odgovor sadržao tri nacije: Grke, Rumune i Ruse.

Jedna Ruskinja koja je emigrirala u Srbiju je preko svog Jutjub kanala govorila o ogromnim razlikama između njenog i našeg naroda, uz tvrdnju da veliki broj Rusa ne zna za Srbe. Da li je ljubav između ova dva naroda ipak jednostrana?

Nije teško pretpostaviti da bi bilo koja anketa pokazala da većina građana Srbije percipira Rusiju kao prijateljsku zemlju.

Često može da se čuje i da je Rusija "bratska" zemlja. Koliko je racionalno doživljavati odnose sa državama ili narodima kao prijateljske i bratske, i šta kaže istorija koja nas uči da ponašanje jednog entiteta odredjuju pre svega interesi.

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se osvrnuo na ovu temu.

- Postoje ovde rusofili koji obožavaju rusku kulturu i rusko društvo. Mada većina onih koji smatraju sebe rusofilima idu do tog nivoa da misle da će Rusija da žrtvuje svoje nacionalne interese zarad srpskih nacionalnih interesa - rekao je Đokić.

- To je velika zabluda da postoji neka vrsta srpsko-ruskog bratstva. Uključujući i panslavizam koji je nastao u Češkoj i Poljskoj i koji je posle Rusija upotrebila za svoje političke ciljeve i kako bi na Balkanu pridobila pravoslavni slovenski narod kako bi obračunala sa Otomanskom imperijom i Austrougarskom. To je dovelo kasnije i do Prvog svetskog rata - rekao je Đokić.

- Mi ovde živimo u iluzijama i niko neće da kaže istinu ovom narodu da tu nikakvog bratstva niti ljubavi nema. Svi se vode isključivo svojim nacionalnim interesima. Moramo jednom za svagda tu zabludu da sklonimo - rekao je Đokić.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je zašto smo onda u zabludi.

- Zato što smo očajni i mislimo da će nam Rusi pomoći jer nema ko drugi da nam pomogne u ovoj katastrofalnoj situaciji. Ako dođe do sporazuma zapada i Rusije oko Ukrajine, mi ćemo biti na stolu. Nas će dati Rusi da bi dobili nešto na Kavkazu ili u Ukrajini - rekao je Đokić.

