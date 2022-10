NA PREVARU OD GRAĐANA UZIMALI 900 EVRA: Sve počinje telefonskim pozivom i kažu vam OVO! Kad uđu u stan kreće VARKA

Iako to što pojedini prodavci od vrata do vrata ljudima nude prečišćivače za vodu, i to po ceni od 900 evra, nije novost, sada su ti prodavci magle osmislili nov način da obrlate ljude i navuku ih na kupovinu ovog sumnjivog a preskupog proizvoda. Sada na licu mesta vrše lažne testove brze analize i elektrolize vode, koji pokažu da je voda za piće navodno zagađena, puna fekalija i teških otrova, pa onda ubeđuju ljude da kupe njihov aparat.

Kako je našem listu ispričao čitalac koga su posetili ovi prodavci, njihova "navlakuša" ide ovako - prodavci uđu u stan, pitaju stanare da li bi izdvojili 70 dinara dnevno za čistu vodu i krenu sa svojom demonstracijom navodne analize i elektrolize vode iz vodovoda ili one flaširane. Takođe, aparat koji oni nude navodno košta 900 evra, ali samo ako ga kupe u tom trenutku od prodavca, jer čim oni napuste nečiji stan, cena skače na 1.100 evra.

foto: Shutterstock

Da su ovo mahom u pitanju lažne analize i testovi, za Kurir potvrđuje specijalista higijene Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd prim. dr Marina Mandić Miladinović. Ona ističe da je u poslednjih nekoliko godina u ekspanziji prodaja malih kućnih aparata i uređaja za preradu vode za piće, za koje se u svakodnevnom govori koristi termin "filteri za vodu".

- Najčešće sve započinje telefonskom najavom za "besplatno testiranje vode u vašem stanu"' i nekorektnom reklamom tokom tih kućnih prezentacija - priča dr Marina Mandić Miladinović i dodaje:

- Prezenteri i prodavci polaze od priče da su sve vode iz vodovoda, ali i one flaširane manje-više zagađene pesticidima, teškim metalima, fenolima, deterdžentima i bakterijama i tu priču dokazuju vrlo efektnim testom sa aparatom koji se sastoji od dve elektrode kroz koje se propušta struja i vrši elektroliza vode. Elektrode su od gvožđa i aluminijuma i u tome je glavni trik jer, po pravilu, treba da se primene elektrode od plemenitog metala, npr. platine.

foto: Shutterstock

Puštanjem struje sa takvih elektroda, u svakoj vodi će doći brže ili sporije do stvaranja crnosmeđeg taloga. Ta brzina stvaranja i izgled taloga će zavisiti od količine rastvorenih materija u vodi. Naša sagovornica ističe da će se talog stvoriti i u devičanski čistoj vodi, te da ga neće biti samo u destilovanoj ili demineralizovanoj vodi. Ona dodaje da su ovi prodavci počeli potrošačima da nude i analizu vode na licu mesta.

Hemičar Maksim Rapaić Smeće potiče od elektrode, a ne od vode Diplomirani hemičar Maksim Rapaić upozorava da se kvalitet vode ne može proveravati priručnim uređajima koji vrše elektrolizu pomoću nekih metalnih elektroda. - Razni prodavci koriste priručne uređaje sa elektrodama, koje nisu elektrohemijski inertne (postojane), što je ključno u ovom slučaju. Kada otpočne proces elektrolize uzorkovane vode, dolazi do degradacije same elektrode (uglavnom anode, pozitivne elektrode) zbog oksidacije pod uticajem električne struje, pri čemu se izdvaja, takoreći ta neka skrama od tog korodiranog metala ili materijala od koga je elektroda i sačinjena. Praktično, pod uticajem električne struje elektroda korodira ubrzano, i onda se pojavljuje izdvojena masa koja podseća na smeće, koja potiče, u stvari, od same korodirane elektrode, a ne od sastojaka vode. Voda koju pijemo u Beogradu ili Novom Sadu je ispravna, nije idealna, ali ne ugrožava zdravlje, ukoliko neki od instituta za javno zdravlje ne utvrdi drugačije. Ispitivanje vode se isključivo može vršiti u adekvatnoj analitičkoj i mikrobiološkoj laboratoriji, što poseduje svaki institut za javno zdravlje koji vodu za piće i kontroliše. Aparati koji vrše prečišćavanje pijaće vode reverznom osmozom mogu da se kupe za 200 evra, a svako ko želi može izvršiti kontrolu vode (prisustvo teških metala, fekalnog ili drugog bakterijskog zagađenja) u svom domu i to nije preterano skupo, košta između 8.000 i 10.000 dinara - objasnio je Rapaić za Kurir.

- Koriste portabl uređaj sa elektrodom kojim se određuje parametar TDS (engl. Total Disolved Solids - ukupne rastvorene materije). Ovaj parametar pokazuje ukupne rastvorene mineralne materije i ne može pokazati vrstu i količinu opasnih materija niti bakterija. Ovakvim testovima se ne može dokazati prisustvo zagađenja u vodi, već je to znak prisustva odgovarajuće količine mineralnog supstrata (natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, hlorida, sulfata, bikarbonata), dok se kod voda koje su demineralizovane ili "filtrirane" neće dobiti nikakav talog, a vrednosti TDS biće veoma niske - objasnila je ona.

Dr Mandić Miladinović je podvukla da je apsolutno nepotrebno korišćenje aparata za prečišćavanje za vodu iz javnog vodovodnog sistema, koji je pod neprekidnom kontrolom:

- Opravdano je korišćenje ovih aparata u područjima koja se snabdevaju vodom za piće koja je zvanično ocenjena kao zdravstveno neispravna i u slučajevima snabdevanja vodom iz privatnih bunara za koje je analizom utvrđena neispravnost vode. Veći deo reklamne priče na kućnim prezentacijama za prodaju aparata za preradu vode, kao i telefonske najave za besplatno testiranje vode za piće su obmana potrošača - istakla je ona.

Dodaje i da u svetu postoje različiti tipovi uređaja za preradu vode u zavisnosti od mesta na kom se primenjuju:

- Neinformisanost u ovoj oblasti nas može izložiti pogrešnom izboru, a time i nepotrebnom trošku. Kod nas su najčešće u prodaji uređaji koji se montiraju na slavini i prerađuju vodu postupkom reverzne osmoze.

Činjenice / Pre kupovine treba znati - Za vodu iz javnog vodovodnog sistema nepotrebno je korišćenje aparata za preradu vode - Aparate za preradu vode opravdano je koristiti ukoliko je voda iz javnog snabdevanja zvanično ocenjena kao zdravstveno neispravna - Izbor aparata se vrši prema tome šta treba da ukloni iz vode - Svaki aparat za preradu vode zahteva održavanje i zamenu delova u skladu sa instrukcijama proizvođača - Proverite da li aparat ima odgovarajući sertifikat ili atest o ispravnosti - Saznajte kakvo je održavanje i koliki su redovni troškovi na godišnjem nivou - Veći deo kućne prodaje ovih aparata je obmana potrošača

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

00:47 Neverovatan prirodni fenomen u ivanjičkoj šumi: Iz stabla bukve potekla voda