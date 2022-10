STROŽE KAZNE ZA SILOVATELJE I NASILNIKE SAMO PRVI KORAK: Stručnjaci o najavama izmene Krivičnog zakonika

Srbiju očekuju izmene Krivičnog zakona - strože kazne za nasilnike u porodici i za silovatelje u rasponu od pet do 25 godina zatvora, pa i doživotna, što predlaže i predsednik države Aleksandar Vučić.

Ipak, podizanje zaprećenih kazni mora da bude samo jedan od koraka koji moraju da se preduzmu u pravcu što efikasnijeg progona počinioca, ističu stručnjaci.

Na ovu temu za centralni dnevnik Kurir televizije Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, Jugoslav Tintor, advokat i Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Policija ne veruje. I to je najstrašnije. I to ne samo što ne veruju nego se odmah žrtvi saopštava da ukoliko ona ostane pri prijavi, a ne dokaže se, da ona može biti onda optužena za lažno prijavljivanje. To su sve načini kako vi odgovarate žrtve od prijavljivanja - tvrdi Vanja Macanović.

Advokat Igor Tintor kao glavne probleme navodi nedovoljnu efikasnost pravosuđa kao i neusklađenost definicije silovanja sa Istambulskom konvencijom.

- Mora se raditi i na efikasnom krivičnom progonu, pre svega otkrivanju tih dela u fazi predkrivičnog postupka od strane policije. Zatim, ono što je rak rana da je efikasnost pravosuđa diskutabilna i to neko sudsko procesuiranje tih predmeta je važno, jer žrtvama je konačno zadovoljenje pravde na prvom mestu. Kamen spoticanja je i sama definicija dela silovanja koju nismo uskladili sa Istanbulskom konvencijom - ocenio je Tintor.

Po pitanju straha žrava od prijavljivanja nasilja i Istanbulske konvencije sličnog mišljenja je i Igor Jurić.

- Po Istanbulskoj konvenciji silovanje je svako NE, a u Srbiji ako nema dokaza da se žrtva branila i da je pružila otpor počiniocu, to kod nas i nije silovanje. Potpuno smo svesni toga, ako razgovarate sa žrtvama seksualnog zlostavljanja, da se jako veliki broj njih jednostavno parališe, skameni i ne može da pruži nikakav otpor - tvrdi Jurić.

