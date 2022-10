MAGLOVITO JUTRO PA SUNČAN DAN: U ovim delovima Srbije upaljen meteo alarm! Poznato kakvo nas vreme čeka do kraja meseca

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom jutra mestimično magla.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od tri stepena do 11, a najviša od 20 do 23 stepana.

U Beogradu pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od šest stepeni do 11, a najviša oko 21 stepen.

RHMZ najavio toplo vreme do kraja meseca

"Do kraja meseca zadržaće se toplo i stabilno vreme. Ujutru sveže, ali bez jutarnjih mrazeva, u nižim predelima sa maglom koja se ponegde može zadržati i pre podne. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine u većini mesta od 20 do 24 °C", navodi se u najavi RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

Zbog magle u Banatu, Bačkoj, Sremu, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije na snazi je žuti meteo alarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U petak jutro hladno i ponegde maglovito, a tokom dana relativno toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C. Za vikend malo svežija jutra i ponegde sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme od proseka za kraj oktobra uz maksimalnu temperaturu oko 20°C. Slično vreme i početkom iduće sedmice.

