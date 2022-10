PRIVEDENA MAJKA IZ GROCKE: Pretukla ćerku (3) pa se sramno pravdala

Majka iz Grocke koja se sumnjiči da je brutalno pretukla svoju ćerku (3) privedena je.

Policija je stigla u kuću i uhapsila je, a kako javlja reporter Kurira sa terena, ona je mirno ušla u vozilo, bez negodovanja.

Majka je rekla da se nakon stravičnog nasilja nad svojim detetom krila na groblju, a onda pokušala da se pravda rečima da ćerkicu "nije mnogo tukla".

- Noćas i jutros sam bila na groblju, majka me je naterala da bijem decu, ja to nikad nisam radila. Ona me je na sve naterala a sad će reći da lažem. Nisam je tako jako tukla - skandalozne su reči majke koja je pokušala sramno da opravda zlostavljanje ćerke (3).

Podsetimo, snimak prebijanja devojčice osvanuo je na društvenim mrežama. Nakon što je snimak dospeo u javnost, njoj je oduzeta devojčica, ali i još jedno dete koje ima, a ona je nestala.

