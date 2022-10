ŠTA MOGU RODITELJI 600 BEBA IZ FRONTA? Advokat Bajić: Ako se utvrde elementi krivičnog dela, OVO JE NJIHOV PRVI SLEDEĆI KORAK

Umesto BSŽ vakcine, 600 beba u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu dobilo je fiziološki rastvor. Nova ministarka zdravlja Danica Grujičić kaže da je za tu grešku kriva apotekarka.

Iz Narodnog fronta navode da će odgovorni biti kažnjeni i da niko nije medicinski ugrožen.

O ovom slučaju za jutarnji program Kurir TV govorio je pedijatar Saša Milićević.

- Bebe nisu ugrožene, fiziološki rastvor je rastvarač za mnoge lekove i taj sastav se nalazi u našem telu. BSŽ vakcina se daje bebama po rođenju, može da se da do 12 meseci starosti. Svih 600 beba imaju vremena da prime vakcinu. Ta vakcina je bezopasna, retko daje nusefekte, jako retko da se upali limfni čvor, ali to je lokalna reakcija. Na samom mestu se pojavljuje promena koja prerasta u krastu.

Kada je pravni aspekt priče u pitanju i mogu li roditelji da se obrate sudu, govorio je advokat Uroš Bajić.

- Najvažnije je da nema štete po same bebe. Roditelji mogu da se pozovu na prigovor iz Zakona o pravima pacijenata i da vide kako će teći postupak. Zaptitnik građana može da se obrati direktoru ustanove i zatraži sve potrebne podatke. Najvažnije je da nema štete ni pogoršanja zdravstvenog stanja, pitanje je postoji li biće krivičnog dela. Ukoliko se to ipak utvrdi, a to ćemo videti nakon istrage tužilaštva, roditelji imaju pravo da potražuju naknadu u parničnom postupku - kaže Bajić.

