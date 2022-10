VELIKO INTERESOVANJE ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA: Kako do najboljeg?

Da bez dobrih i kvalitetnih kadrova nema reforme državne uprave – odavno je poznato. Međutim, pitanje je kako pronaći najbolje kandidate za rad u državnim institucijama, posebno one koji će profesionalno i bez upliva politike obavljati svoj posao. Da taj zadatak nije nimalo lak, svedoči I razgovor sa direktorom Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije (SUK) prof. dr Danilom Rončevićem. On navodi da se na više od hiljadu slobodnih radnih mesta oglašenih u poslednjih godinu dana, za rad u državnim organima prijavilo više od četiri hiljade kandidata. Među njima treba odabrati one prave koji će u budućnosti biti nosioci reforme javne uprave koja mora počivati na principima profesionalizacije i depolitizacije, kao i digitalizacije bez koje nema napretka u 21. veku.

U potrazi za mladim i sposobnim ljudima koriste se i društvene mreže i Vajber zajednica. Naravno, tu je i nezaobilazna Nacionalna služba za zapošljavanje, kaže Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. „Država je uvek najveći poslodavac, svuda u svetu. Kod nas se konkursi za radna mesta oglašavaju svake srede. Mi se trudimo da putem većeg broja komunikacionih kanala oglasimo i privučemo što veći broj kvalitetnih kandidata koji su željni da prikažu svoja znanja, da stave svoje iskustvo u službu države i naprave od nje nešto bolje“, ističe Rončević.

U proteklom periodu Evropska komisija je pružala veliku podršku unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi, kako putem direktnih grantova iz sredstava IPA fondova, tako i preko inicijative SIGMA i drugih projekata. Izbor kandidata definisan je Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o javnom i internom konkursu koji od 2018. godine propisuju strožu selekciju.

foto: SUK

Direktor SUK-a Danilo Rončević objašnjava da je selekcija sada podeljena na četiri faze i četiri grupe kompetencija. „To su opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i motivacija. Imamo i jednu malu međufazu u kojoj kandidati moraju da dostave dokumentaciju kojom će dokazati tvrdnju iz prijave koju su predali na samom početku konkursa. Na kraju celog procesa tu je motivacioni razgovor“, navodi Rončević.

U Službi za upravljanje kadrovima kažu da im otežava rad postojanje “profesionalnih prijavljivača”, koji se javljaju na svaki oglas za radno mesto, ne uvažavajući da li ispunjavaju uslove konkursa. Izdavanje rešenja o odbacivanju prijave, bukvalno oduzima vreme koje bi itekako dobro došlo odgovarajućim kandidatima da brže dođu do posla. Nedavno su imali slučaj da se jedna žena prijavila za 112 radnih mesta, a bila je kvalifikovana samo za jedno od njih.

Kako bi bila otvorena za sve mlade ljude i privukla veći broj potencijalnih kandidata među njima, Služba za upravljanje kadrovima napravila je na svom sajtu Kutak za kandidate. U ovom kutku nalazi se i Kviz znanja kroz koji svaki kandidat može da proveri svoje znanje i pokaže koji mu je kapacitet za državnu službu. Od početka godine, u ovoj proveri znanja uradjeno je preko 70.000 testova.

foto: SUK

„Kandidati mogu tu pronaći veći broj informacija o tome kako izgleda procedura. Potrudili smo se da taj postupak objasnimo kroz jednu krivu, na kojoj imamo određene tačke koje objašnjavaju za svaku fazu konkursa – šta ona tačno znači, šta podrazumeva, šta taj kandidat može da očekuje kada bude došao ovde kod nas na testiranje. Sve to je objašnjeno na takav način da svakome ko pročita bude jasno“, navodi Rončević.

Privlačenje mladih i obrazovanih ljudi, jedan je od važnih preduslova za reformu javne uprave i zato država već drugu godinu zaredom uz podršku EU organizuje Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi. Na ovom Sajmu koji se održava 9. novembra studenti 5 državnih univerziteta će biti u prilici da saznaju više o mogućnostima za sticanje prvih radnih iskustava u preko 50 organa koji će na Sajmu ponuditi gotovo 800 mesta za stručnu praksu.

Svi ovi procesi deo su sveukupne reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

KOJA SU NAJTRAŽENIJA ZANIMANJA? Pravnici i ekonomisti, najtraženiji su profili za državne činovnike. Najviše oglašenih slobodnih radnih mesta bilo je u službi Uprave carina, zatim u Poreskoj upravi, a na trećem mestu je Republički geodetski zavod, kažu nadležni u Službi za upravljanje kadrovima.

ZNAČAJNA PODRŠKA EU foto: EU za tebe Sredstvima iz IPA 2019/2020 fonda finansira se projekat uspostavljanja Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi. Cilj je da se uspostavi komunikacija i vođenje evidencije svih zaposlenih u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama. Time bi sve državne institucije bile objedinjene pod krovni sistem kako bi se na najjednostavniji i najefikasniji način vršio uvid i moguća kontrola primanja zarada zaposlenih, lakše razmenjivala dokumenta u cilju jačanja elektronske uprave, sprovodili konkursi i premeštaji, pratile kompetencije zaposlenih, omogućavala stručna usavršavanja državnih službenika itd.

POZIV SUK “Pozivam sve zainteresovane kandidate koji žele svojoj državi da pomognu i da svoje znanje, veštine, iskustvo stave stave na raspolaganje državi, da prate sajt Službe, da se priključe Vajber zajednici i da se prijave na jedno od oglašenih radnih mesta“, kaže prof. dr Danilo Rončević.

Promo