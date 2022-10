OTAC DEVOJČICE KOJU JE DEDA OTEO IZ DOMA U HRVATSKOJ: Prijavili su nas Centru za socijalni rad samo zato što smo iz Srbije!

Otac nije pogrešio što je moju ćerku uzeo iz doma i odveo u Srbiju. Uradio je ono što je najbolje. Srećna je, čujemo se stalno, falimo jedno drugom puno, nekad se i zaplače, ja se trudim da sakrijem suze. Nadam se da ćemo uskoro biti zajedno, kaže za Kurir Milan Veršegi (31), otac devojčice koju je deda Miroslav Veršegi (65) 19. juna oteo iz Doma za decu u Osijeku.

Kao što je Kurir pisao, devojčica, koja je pre četiri godine sa ocem otišla u Hrvatsku s obzirom na to da imaju dvojno državljanstvo, a gde je on dobio posao, u domu je provela godinu i po dana nakon što je Centar za socijalni rad oduzeo Milanu pravo na roditeljsko staranje jer ga je neko prijavio da je komšinici ostavio dete na čuvanje.

- Pretpostavljam da je neko od komšija zvao centar samo zato što smo iz Srbije. Nekoliko puta sam nailazio na natpise na kapiji "vrati se u Srbiju" i tome slično. Bivša supruga je meni dala starateljstvo nad ćerkom i došao sam sa detetom ovde, jer sam mislio da je ovde bolje za nju i život. Bolje da to nisam uradio - duboko je udahnuo Milan.

Teško mi je kad dođem s posla Vreme provodim u ćerkinoj sobi Milan ističe da se s ćerkom čuje svakog dana, kao i da mu je rekla da ima problema sa ćirilicom. - Rekao sam tati da ću mu poslati novac kako bi joj uplatili časove, kako bi mogla da je nauči. Užasno mi nedostaje. Teško je, ja sam se prebacio u njenu sobu, dođem s posla, sednem tu i šta ću... Gledam zajedničke fotografije. Mi smo previše vezani, nikada nisam digao ton na nju, pružio sam joj maksimalno. Kada odležim tu kaznu, vraćam se u Srbiju kod deteta, ovde nemam šta da tražim.

- Iznajmljivao sam stan blizu centra, bavio sam se auto-limarijom, fino smo živeli, ćerka je imala sve. Socijalna služba je od mene tražila da nađem posao gde ću biti prijavljen, što sam i uradio. Kada su dolazili, videli su da dete ima sve, a rekli su mi da je previše razmažena i da to ne valja.

Milan tvrdi i da su ga socijalni radnici napali jer detetu nije saopštio da joj je umrla baka, potom su stigli zahtevi da dete mora kod logopeda.

- Nakon što sam našao posao u klanici za preradu mesa, bio sam prinuđen da je ostavim komšinici na čuvanje, radio sam osam sati dnevno. Dogovorio sam se s komšinicom da je čuva i dao joj novac, mi smo potpisali ugovor o čuvanju kod beležnika! Jedan dan su došli iz socijalne službe i rekli kako sam dao dete na čuvanje, ali ne u mom prostoru, nego u tuđem. Ispalo je da sam ja dete predao u tuđu porodicu bez ičijeg pitanja.

Dodaje da ga je neko prijavio anonimno, nakon čega je Centar za socijalni rad u Osijeku naložio da mu se dete oduzme na godinu dana.

Brojke 4 meseca navršilo se otkako je Milan izašao iz zatvora 7 meseci Milan još mora da odleži u zatvoru 8 i po godina ima devojčica 1,5 godina je dete provelo u domu

- Živeo sam u to vreme sa ženom koja je bila sklona alkoholu, možda je njima to smetalo, ali ja sam sa tom osobom završio zbog svog deteta. Našao sam i drugi stan u Vukovaru. Sve što su socijalni radnici tražili od mene ja sam ispunio. Redovno sam išao detetu u posetu, svaki put me je pitala da li idemo kući. Kako da objasnim detetu da nas neko odvaja? - pita se Milan.

Dok je dete bilo u domu, Milan je kupio kuću u selu kod Vinkovaca, a devojčicinu sobu je uredio baš kako je ona želela. Socijalni radnici su mu, kako tvrdi, prebacili to što je kupio kuću na toj lokaciji i zašto nije u Osijeku, da bude bliže domu. Kada je isteklo naloženih godinu dana da dete provede u domu, stigao je novi šok za Milana - ta odluka je produžena na još godinu dana.

- Rekli su da je odluka takva da dete ne bi imalo traume od moje brade i tetovaža?! Pitao sam se kako je moguće da dete ima traume od rođenog oca. Tad su mi rekli da ćerka mora kod psihologa i da je ometena u razvoju. E, tad je došlo do svađe i ja sam pretio socijalnoj radnici. Zbog pretnje sam dobio kaznu zatvora od godinu dana i dva meseca.

Centar za socijalni rad Osijek Sud odlučuje kome će poveriti dete Iz Centra za socijalni rad u Osijeku naveli su za Kurir da su u konkretnom slučaju "u okviru svoje nadležnosti preduzimali mere porodično pravne zaštite". - S obzirom na to da su na strani roditelja i nadalje utvrđeni rizici, centar je radi dalje zaštite deteta predložio dalje mere i postupanja koja su u nadležnosti suda. Sud je samostalno i nezavisno telo i prema sopstvenoj proceni na osnovu priloženih dokaza i činjenica može zatražiti dodatne dokaze (saslušanje roditelja, veštačenje i dr.) te doneti na kraju i drugačiju odluku. Konačnu odluku o tome kada i kome će dete biti povereno uvek donosi sud, vodeći se najboljim interesom deteta.

Sedam meseci je odležao pa je pušten, a sada, kaže, čeka odluku da odleži još sedam meseci, nakon čega planira da se odmah vrati u Srbiju. Kada je izašao iz zatvora, zabranjen mu je svaki kontakt sa ćerkom, a razlog je jer je "spremna za usvajanje":

- Nadam se da ću uskoro biti sa njom i da ćemo vratiti starateljstvo!

Podsetimo, deda Miroslav Veršegi je predložio socijalnim radnicima da on usvoji dete, što je odbijeno. Miroslav je naveo i da institucije u Hrvatskoj traže da se shodno Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece devojčica vrati. A najavio je da će podneti tužbu protiv Republike Hrvatske.

