JEL' I ON IDE UZ KUĆU? Srbin postavio oglas za izdavanje stana, ALI SE ON VIDI U OGLEDALU! Nije se nadao da će OVO uleteti u kadar

Od kako su nekretnine i izdavanje stanova i kuća u žiži interesovanja, na društvenim mrežama stalno iskaču razne zanimljivosti koji ljudi fotografišu i dele.

Jedna takva zanimljivost pojavila se na sajtu za oglašavanje, a onaj koji je oglas napravio nije se nadao da će se objava proširiti tako brzo na mrežama i postati viralna.

Naime, čovek na jednoj beogradskoj opštini izdaje kuću od 70 kvadrata za 350 evra.

Naveo je da je u pitanju renovirana kuća koja se u celosti izdaje, da je u pitanju novogradnja, i da su u njoj mesečne režije 70 evra. Nekretnina je odmah useljiva uz depozit.

Napisao je vlasnik još dosta informacija o samoj nekretnini, a dodao je i nekoliko fotografija.

Ipak, dok je fotografisao po kući, uhvatio je i kadar u ogledalu, a u taj kadar je i sam upao.

A vidi se da se malo raskomotio...

Vidi se da je on go do pojasa.

Postavio oglas za izdavanje stana, a upao u kadar foto: Printscreen

Oni koji prate ovakve oglase pitaju se:

- Dobijemo i njega kao plus?

A neko je konstatovao da ovoga ima svuda...

- Bogami ima ih na svim sajtovima.

Komentari su se dalje na ovu objavu samo nizali.

- Dobro zaje*ao se čovek, nije obratio pažnju šta je stavio od slika...

- Ovaj će naći ljubav svog života pre mene, bar pokušava.

Ovaj oglas inače je i dalje dostupan preko onlajn oglašivača.

