ODALO GA JE PISANJE LEVOM RUKOM! Mršević progovorila o tragičnoj smrti mladića iz Laktaša: ZA OVO NEKO MORA DA ODGOVARA

Vest o tragičnoj smrti mladića iz Laktaša, potresla je region, a kao razlog samoubistva navodi se posao na pumpi, zbog kog je bio ismejan na društvenim mrežama.

Mladić M.D. star 22 godine iz Laktaša ubio se nakon što se na društvenim mrežama masovno delio video snimak na kom traži posao na jednoj pumpi.

foto: Facebook

Nakon ovog tragičnog događaja policija je uhapsila dvojicu radnika benzinske pumpe zbog sumnje da su neovlašćeno fotografisali i snimali 22-ogodšnjeg M. D.

Prof. dr Zorica Mršević, sociolog, progovorila je o ovom događaju i navela da dvojica radnika pumpe nisu mogli da predvide splet okolnosti, ali da bi trebalo da odgovaraju.

- Nasilje se uvek vrši prema onome ko je slabiji. Ovaj dečko je odavao utisak slabosti i različitosti. Pisao je levom rukom, tako je celog života bio pomalo ismevan i zbog toga. Vrlo teško da su ova dvojica koja su to uradila mogli nešto da predvide. Mada, nadam se da će odgovarati jer će to delovati preventivno i na druge građane. Da je sve ostalo na toj reakciji to bi delovalo bolno na njega i diskriminišuće, ali onda kada je počelo deljenje on to više nije mogao da podnese. Činjenica je da mladi ljudi to teže podnose jer su im društvene mreže jedan prirodni ambijent. Kada tu dođe do problema, mi stariji bi se samo kiselo nasmejali i rekli "pusti budale", ali njemu je to mnogo teško palo - rekla je Mršević.

foto: Kurir televizija

Dr Vesna Tomić. sociolni psiholog, složila se sa dr Mršević i navale da je najveći problem preterano korišćenje tehnologija odnosno da mladi bez telefona ne umeju da žive.

- Problem je u tome što više bez telefona i savremenih tehnologija se ne može. Ni mladi ni srednje generacije ne umeju da žive.

foto: Kurir televizija

Mršević se potom dotakla na jedan slučaj vršnjačkog nasilja i samoubistva koji ne može da izbledi.

- Pre 10 godina radila sam jedno vršnjačko nasilje. Dve devojke koje su došle sa juga Srbije i koje su govorile na onaj specifičan južnjački način. To je bilo jako smešno njihovim školskim drugarima. Oni su ih ismevali, imitirali i to je trajalo dok one nisu odlučili da se ubiju skokom sa Brankovog mosta. Jedna je preživela dok druga nije - rekla je Mršević.

