SUTRAŠNJA PROGNOZA UĆI ĆE U RHMZ ANALE! 1. novembar a ovoliko stepeni, temperaturni rekord u najavi! 10 NAJTOPLIJIH NOVEMBARA U BG

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti natprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano vreme, dok će ujutru na severu, po pojedinim kotlinama i duž rečnih dolina biti kratkotrajne magle i niske oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od tri do 11 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28.

U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo vreme, posle jutarnje kratkotrajne magle na širem području grada. Duvaće slab vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od osam do 11, najviša dnevna oko 27 stepeni.

U Srbiji se u sredu ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje umereno naoblačenje, ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu. U četvrtak će biti pretežno sunčano vreme, a u petak će uslediti postepeno naoblačenje, sa umerenim i jakim vetrom u košavskom području i u planinskim predelima. Uveče i tokom noći u većem delu zemlje biće kiša i pljuskovi.

U subotu će biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom. U nedelju će na severu i zapadu zemlje doći do razvedravanja, a u ostalim predelima i dalje će biti pretežno oblačno, ponegde s kišom. Početkom sledeće sedmice biće promenljivo, uglavnom suvo vreme.

Biometeorološka prognoza za utorak, 1. novembar: Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za hronične bolesnike, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja.

Pamti se i rekord iz 2019, skoro 100 godina novembar nije bio tako topao

I novembar 2019. u Beogradu, sa prosečnom srednjom dnevnom temperaturom od 12,4 stepena, ostaće zapamćen kao drugi najtopliji u istoriji prestonice. Ne čude ni tadašnji podaci koje je izneo Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) da je iza nas tada bio najtopliji jedanaesti mesec u poslednje 93 godine, odnosno da je samo jednom od kada se vrše meteorološka merenja u našoj zemlji bilo toplije. Rekord je, naime, ostao u vlasništvu 1926. godine kada je prosečna srednja dnevna temperatura u novembru u Beogradu iznosila čak 13,0 stepeni.

10 najtoplijih novembara u Beogradu Sam pogled na tabelu deset najtoplijih novembara u prestonici svih vremena ide na ruku meteorolozima koji zagovaraju tezu da se hladni i topli talasi ponavljaju u ciklusima, pa smo tako vrele novembre imali u trećoj (1923. i 1926.) i sedmoj deceniji (1963. i 1969.) 20. veka, ali i u ovoj aktuelnoj (2012, 2013, 2019). Zagovornici teze globalnog zagrevanja, međutim, mogu da istaknu kako je šest od deset najtoplijih novembara zabeleženo baš u novije doba, u 21. veku. Prosečna srednja maksimalna temperatura u novembru bila je 17,0 stepeni. - Najtopliji je bio 5. novembar kada je najviša dnevna temperatura u Beogradu iznosila 24,9 stepena – dodali su iz RHMZ-a. Topli su bili novembarski dani, a još toplije noći. I to najtoplije od kada se vrše meteorološka merenja! One su bile u kategoriji „veoma toplo“, a ponekad čak i „ekstremno toplo“. - Srednja minimalna temperatura u novembru je u većem delu Srbije bila najviša od početka merenja. Rekordna je bila u Beogradu sa prosečnih 9,4 stepena – pisalo je u mesečnoj analizi RHMZ-a za 2019. godinu.

Nijednom u novembru temperatura u Beogradu nije bila ni blizu minusa. Najhladnije je bilo 30. novembra sa 2,7 stepena. Za to vreme imali smo prosečnu količinu padavina, a najviše kiše palo je 29. novembra - 19,4mm.

Da su Beograđani prošlog meseca mogli da uživaju u pravom proleću, svedoči i podatak da je sunčanih intervala bilo za čak 25 odsto više nego inače.

