DRAMATIČNA ISPOVEST MLADIĆA IZ ZAJEČARA: Rekao sam da mi se sviđaju dva vršnjaka, počeo je moj pakao! BIO SAM SKLON SAMOUBISTVU

Samoubistvo Mladena Dulića iz Laktaša u Republici Srpskoj potreslo je ceo region, a njegova tragična sudbina kao i srpske influenserke Kristine Kike Đukić otvorila je pitanje o digitalnom nasilju, koje još nije prepoznato kao krivično delo, ali i ukazalo na potrebu za hitnim donošenjem Mladenovog zakona.

01:20 Perović: Ono što je bilo u rimskom carstvu, GLADIJATORI, ARENA, lavovi JEDU LJUDE i svi KLIČU, to se vraća kroz SAJBER KRIMINAL

Nikola Pavlović (22), žrtva vršnjačkog nasilja, podelio je s voditeljima jutarnjeg programa Oljom Lazarević i Vladimirom Karalejićem svoja iskustva sa sajber nasiljem.

- Prvo nasilje doživeo sam u prvom razredu, to su bila dva razloga. Prvi jer sam rekao da mi se sviđaju dva dečaka. Počelo je od škole, a onda je ceo Zaječar počeo da me maltretira. Onda sam počeo da slušam Džastina Bibera što je postao povod za nastavak nasilja. Bio sam sklon samoubistvu, nanosio sam sebi povrede, rezao ruke, pio šaku lekova. Srećom, sve je prestalo u srednjoj školi jer sam počeo da se prilagođavam okolini, počeo da se bavim borilačkim veštinama i posle sam i psihički ojačao - ispričao je Nikola Pavlović.

Stručnjaci za Kurir kažu da je krajnje vreme da se sajber prostor uredi zakonom i da vređanje, ruganje, ismevanje i zlostavljanje na društvenim mrežama, aplikacijama i drugim digitalnim platformama postane krivično delo.

A kako zakon sada gleda na sajber nasilje i kako taj sektor može da se zakonski uredi, ovog jutra govorili su gosti Redakcije Nikola Pavlović, žrtva vršnjačkog nasilja, Emina Beković iz Nacionalnog kontakt Centra za bezbednost na internetu i Nebojša Perović, advokat.

- Više nema razlike između virtualnog i stvarnog sveta, bez obzira na to o čemu je reč. Sve što se postavi na internet ostaje tamo zauvek - rekla je Emina Beković.

foto: Kurir tv

- Ovo je sve već krivično delo. Definicija nije potpuna. Ako je objavljen snimak odraslog čoveka koji se sprda i snima momka, a to se širilo društvenim mrežama, očigledno da nešto nije u redu sa tim ljudima. Ono što je nekad bilo u rimskom carstvu, gladijatori, arena, gde lavovi jedu ljude i svi kliču, to se negde na jedan savremeni oblik vraća na društvene mreže. U ovom slučaju to su iznošenje ličnih i porodičnih prilika, neovlašćeno fotografisanje i snimanje, predavanje trećem licu, povreda ugleda i časti. Tu je mogla jedna tužba ovom zaposlenom i on bi platio kaznu od milion dinara - izjavio je advokat Nebojša Perović.

Nebojša Perović foto: Kurir tv

- Edukacija i informacije od ključnog su značaja za sve roditelje, jer roditelji nisu digitalno pismeni - navela je Beković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.