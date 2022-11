OVO JE BIO NAJTOPLIJI NOVEMBARSKI DAN IKADA! Direktor RHMZ za Kurir: Danas se približavamo maksimumu, uskoro nam stiže zahlađenje

Najtopliji novembarski dan u Beogradu bio je 1. novembar 1926. godine kada je izmereno 29,3 stepeni. Maksimalne temperature u Srbiji danas će se približiti ovim vrednostima, ali se ne očekuje da dnevni mesečni maksimumi budu premašeni.

Prognoziran opseg dnevnih temperatura za danas (01. 11.) iznosi od 21 stepeni na severu Vojvodine, do 28 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji, kaže za Kurir prof. Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.

On napominje da će narednih 10 dana temperatura biti u postepenom padu, ali i dalje iznad proseka za prvu dekadu meseca.

- Od 2. do 5. novembra maksimalne vrednosti u većini mesta biće od 17 do 23 stepeni, a od 6. do 10. novembra u intervalu od 14 do 19 stepeni. Padavine će u toku perioda biti učestalije u regionu Jadrana i zapadnog Balkana, dok se u Srbiji tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša uz košavu koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvati od 4. do 6. novembra. Jutarnji mraz se u prvoj dekadi novembra ne očekuje, kao ni sneg na planinama, dok će u drugoj i trećoj dekadi biti od 2 do 8 mraznih dana u nižim predelima - kaže Nikolić.

On dodaje da se u Srbiji očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha do 1 stepena iznad višegodišnjeg proseka.

- Srednja novembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 6 do 8 stepeni, a u planinskim predelima od 3 do 6 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar biti od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 6 do 10, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 2 do 5 stepeni, a na planinama od nula do 2 stepeni - priča on, i dodaje da se u drugoj i trećoj dekadi meseca prognozira od 2 (u Somboru i Kikindi) do 8 (u Kragujevcu i Nišu) mraznih dana u nižim predelima sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, a na planinama od 10 (na Crnom Vrhu) do 13 (na Kopaoniku i Zlatiboru) dana.

Tokom novembra se prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se na jugozapadu Srbije očekuje deficit padavina.

Prognozira se da će novembarska količina padavina u nižim predelima biti od 50 do 70 mm, a na planinama od 60 do 90 mm. Očekuje se od 10 (u Kuršumliji) do 12 dana (u Valjevu i Požegi) sa padavinama a u brdsko-planinskim krajevima od 12 (u Sjenici) do 15 dana (na Crnom Vrhu).

