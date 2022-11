PRELIMINARNI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA ZA MESEC DANA: Biće manje od 6,8 miliona stanovnika Srbije

Srbija u odnosu na 2011. godinu ima 420.000 građana manje, a koliko tačno građana živi u Srbiji, znaćemo za mesec dana, kada budu objavljeni preliminarni rezultati ovogodišnjeg popisa stanovništva.

Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović objasnio je za Kurir da je popis iz 2011. pokazao da nas je tada ovde bilo 7,2 miliona:

- To je činjenica, a do druge činjenice smo došli na bazi negativnog prirodnog priraštaja, odnosno da više ljudi umire nego što se rađa. Imamo manje 420.000 građana, a kada to oduzmemo od popisa iz 2011. godine, dođemo do broja od 6,8 miliona. Ovo su činjenice i nemaju veze sa ovogodišnjim rezultatima popisa. Od tog broja 6,8 miliona treba oduzeti broj onih ljudi koji su napustili zemlju za proteklih 11 godina i tako dobijamo trenutni broj stanovnika.

Kazne do 50.000 dinara Nekoliko desetina građana odbilo da učestvuje Prema podacima RZS, nekoliko desetina građana odbilo je da učestvuje u popisu. Zakon nalaže da oni koji odbiju da budu popisani mogu da budu kažnjeni od 20.000 do 50.000 dinara, a odluku o tome donosi Prekršajni sud.

On je rekao da je popis produžen u Pančevu, Novom Sadu, Subotici, Smederevu, Valjevu, Užicu, Šapcu.

- Popis je završen u Lazarevcu, Barajevu, Sopotu, Obrenovcu i Surčinu, dok će u Mladenovcu biti produžen na dva dana, a za opštinu Zvezdara još šest dana. Zaključno sa 30. oktobrom popisano je više od 6.300.000 stanovnika.

U prvim danima novembra biće organizovano telefonsko dežurstvo u RZS i u svim jedinicama lokalne samouprave kako bi građani koji iz bilo kog razloga nisu popisani mogli da se jave dežurnom popisivaču radi popisivanja.

