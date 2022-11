U OVOM GRADU JUTROS TEMPERATURA ISPOD NULE! Meteo alarm upaljen zbog magle, RHMZ najavio kišu

U Srbiji će danas posle maglovitog jutra biti umereno oblačno vreme ponegde sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se krajem dana i u toku noći na severu Srbije.

Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 18 na severu Vojvodine do 27 stepeni na istoku i jugoistoku. Vetar slab, do umeren.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema merenjima RHMZ u pet sati bilo je najhladnije u Sjenici gde je temperatura bila jedan stepen ispod nule.

U Beogradu će posle jutarnje magle biti malo do umereno oblačno sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom i temperaturom od oko 10 do oko 20 stepeni Celzijusa.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.

Upaljen meteo alarm

U Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak nakon jutarnje magle ponegde, tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab promenljivog pravca, a krajem dana jugoistočni u pomoravlju i podunalvju. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo. U petak toplije uz sunčane intervale i umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a u južnom Banatu pojačan. U petak krajem dana dolazi do naoblačenja na severu i zapadu Srbije. U subotu svežije uz povremenu kišu, a u nedelju još hladnije sa kišom. U ponedeljak prestaje kiša.

