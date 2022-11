IZVADILI SU MI TUMOR OD 2KG, PA DRUGI, NA PLUĆIMA JE JEDAN OD 15 CM MOGAO DA ME UGUŠI! Lepa Nataša je rešila da pobedi RAK (FOTO)

Rekli su da mi nema spasa.

Lekari su digli ruke. Izvadili jedan, drugi tumor, pa treći.

Metastaze.

Slali me kući, onako prećutno, da umrem.

A ja to nisam htela.

Nataša Nedić foto: Privatna arhiva

Odlučila sam da živim zbog moje dece, zbog ljudi koje volim. Danas duvam pobedničke svećice.

Punim 34 godine, i duvam te svećice već petu godinu, a nije bilo nade da ću i prvu godinu sa rakom preživeti.

Ovako za Kurir priča Nataša Nedić iz Sremske Mitrovice, pacijentkinja je koja je obolela od raka grlića materice, imala metastaze u celom abdomenu, i od 2017. se hrabro bori protiv svog ljutog neprijatelja. Pojavio se tiranin iznenada, kaže, samo kao vanmenstrualno krvarenje.

Nataša Nedić foto: Privatna arhiva

Živi kao svaka druga žena Koristim svaki dan s porodicom Nataša kaže da, i uprkos bolesti, živi potpuno normalno. - Zaposlena sam, bavim se decom, vodim ih u školu, vrtić, na treninge. Idemo na rođendane, putujemo, kampujemo. Smejemo se, volimo. Trudimo se da živimo kao svaka normalna porodica. Koristimo svaki dan. Deca znaju da sam bolesna, da idem na terapije, ali ne i koliko je situacija ozbiljna - da sam životno ugrožena. Znam da ću sve ovo izgurati i neću da me gledaju da klonem duhom. Pored njih to i ne mogu. Mama mora da bude uzor.

- Išla sam na kontrole. Rezultati su bili uredni, dobijala sam terapije. A on je tinjao da nismo ni znali. Tek u februaru 2018. smo ga otkrili. Doktorka je posumnjala na polip, miom i poslala me u bolnicu. Operisali su me i rekli da sačekam histopatološki nalaz. Ubrzo su me zvali. Znala sam da ne zovu kada je rezultat dobar - priseća se Nataša.

Nataša Nedić foto: Privatna arhiva

Patolog joj je rekao da ima karcinom, da je probio matericu i da se raširio svuda. Onda su u Kamenici ustanovili da ipak nije tako.

- Na onkologiji u Kamenici rezultat je pokazao da imam neuroendokrini karcinom, prvi stadijum, i tumor veličine jedan centimetar. Bio je brzorastući, progresivan. Uradili su mi potom histerektomiju, ostavili mi jedan jajnik i dosta limfnih čvorova, a trebalo je da sve povade... Usledilo je šest ciklusa hemioterapija, i krajem te godine skener je bio čist. Doktor je rekao: "Vidimo se za godinu dana na kontroli". Poslušala sam. A nije trebalo čekati toliko.

Humanitarna rođendanska žurka za Natašu Nataša Nedić danas, 3. novembra, puni 34 godine, a proslaviće ga 5. novembra u Domu omladine u Sremskoj Mitrovici. Tamo se organizuje velika žurka za nju, humanitarnog karaktera. Do sada je mnogo para dato na njene terapije, i to zahvaljujući ljudima dobre volje. Svako ko želi da pomogne, može. Jer, kako kaže, sama i bez pomoći ne bi mogla i uprkos ogromnoj volji za životom koju ima.

- U aprilu 2019. dobila sam nespecifičan bol u predelu bubrega, javila se Hitnoj. Mislila sam neću preživeti, a niko me nije ni pogledao. Kod privatnika na ultrazvuku videlo se da je preostali jajnik uvećan. A onda su magnet i CT otkrili surovu istinu. U abdomenu je bilo mnogo metastaza, a moj "napad bubrega" zapravo je bio napad tumora na bubreg. Limfni čvorovi su bili natečeni, tumor je pojeo jajnik i nenormalno rastao. Na plućima je bilo više od 20 metastaza. U Kamenici mi kažu da više ništa ne mogu, da idem kući, da ne mogu ozdraviti. Odlučila sam da mogu - priča ova žena borac.

Pomoć je tražila po privatnim klinikama.

- Nisam htela da čekam u krevetu sudnji dan. Tumor u stomaku je rastao, narastao preko 20 centimetara i dva kilograma, izgledala sam kao trudnica. Iza jetre je bio jedan veličine 10-15 centimetara, a i abdomen je bio prepun tumora. Jedan doktor je pristao da povadi sve tumore, dobila sam još 19 ciklusa hemioterapije i 16 bioloških. Sve smo plaćali, sakupljali novac na akcijama. Celo leto 2020. tokom pandemije bila je na zračenjima, ali nije pomagalo.

- Desila se hiperprogresija, jedan tumor na plućima od 15 centimetara pretio je da me uguši. Opet hemioterapije. Održavala sam kontakt i sa jednim doktorom u Hjustonu. Genetskim ispitivanjem je pronašao da je kombinacija dva leka najbolja za mene, a koristi se za melanom. Idem i u Nemačku na svaka tri meseca na terapiju dendritičnih ćelija, to je personalizovana vakcina protiv tumora.

Nataša Nedić foto: Privatna arhiva

- Posle dva skenera vidi se da je stanje sve bolje, sada imam "samo" pet tumora na plućima. I nemam nameru da odustanem dok ne budem zdrava. Nataša je pre otkrića teške bolesti redovno išla na ginekološke preglede. Kod nje se neprijatelj krio, ali smatra da je prevencija ključ u borbi protiv karcinoma.

- 1.500 žena godišnje oboli od raka grlića materice u Srbiji - 700 žena izgubi bitku sa opasnom bolešću - 15 godina traje u razvijenim zemljama imunizacija dece protiv humanog papiloma virusa (HPV) - 4 meseca su se navršila otkako je Srbija obezbedila HPV vakcinu o trošku RFZO

Suzana Trajković

Bonus video

04:04 ISPOVEST PACIJENTKINJE KOJA JE POBEDILA RAK GRLIĆA MATERICE: Sve je krenulo od bolova u leđima, a završilo se zračenjem (KURIR TELEVIZIJA)