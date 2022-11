POPISIVAČI PRESAVILI TABAK: Evo koliko je građana odbilo da učestvuje u popisu! Prete im kazne do 50.000 dinara

Popis stanovništva, koji je počeo 1. oktobra, produžen je u nekim opštinama do sedam dana, a pravila su ostala ista, te su za one građane koji odbiju da učestvuju u popisu predviđene novčane kazne od 20.000 do 50.000 dinara.

Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Petar Korović rekao je za Kurir da je svega oko desetak građana odbilo da učestvuje u popisu.

- Velika većina građana se popisala, a za one koji su odbili uputili smo predmet Prekršajnom sudu i to je sada u njihovoj nadležnosti, oni treba da donesu presudu. Što se tiče popisivača i komisija, za sada nismo imali prijavljenih nepravilnosti na njihov rad - naveo je Korović.

Svaki građanin prilikom popisa ima pravo da na pitanja o nacionalnosti, veroispovesti i maternjem jeziku, koja spadaju u osetljiva, ne odgovori ili na njih odgovori onako kako želi ili kako se oseća. Osim na ova tri pitanja, od ukupno 69, građani imaju zakonsku obavezu da odgovore na preostala 66. Korović je dan ranije za naš list rekao da će prvi i preliminarni rezultati ovogodišnjeg popisa biti poznati za mesec dana.

Popis na jugu Leskovac ima 18.330 stanovnika manje Novi popis pokazuje da na teritoriji Grada Leskovca živi 125.876 stanovnika, dok je na prošlom popisu 2011. taj broj iznosio 144.206. Broj domaćinstava sada je 41.119, dok ih je prošli put bio 43.603, preneo je Jugpres. U tri opštine na jugu Srbije, Bujanovcu, Preševu i Medveđi, popisano je više od 100.000 građana, pokazuju preliminarni rezultati tek završenog popisa. U ovim opštinama popisano je tri puta više stanovnika nego 2011, tada je zabeležen smanjen obuhvat jedinica popisa zbog bojkota većine pripadnika albanske nacionalne zajednice.

Članovi pokreta Opre Roma Srbija najavili su da će bojkotovati rezultate popisa ukoliko ne pokaže realan broj Roma, jer su, kako tvrde, neki popisivači izbegavali da pripadnike romske nacionalnosti pitaju tokom ankete o nacionalnoj pripadnosti.

S druge strane, pomoćnica direktora RZS Snežana Lakčević rekla je za Kurir da im do sada nijedna primedba nije stigla na popisivanje romske nacionalne manjine, kao i da RZS ima dobru koordinaciju i saradnju s nacionalnim savetom romske nacionale manjine i nekim nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima Roma, te da je angažovano oko 140 asistenata Roma.

