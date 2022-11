MAGLOVITO JUTRO PA SUNČAN DAN: Meteorolozi najavili i kišu u ovim delovima Srbije! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra očekuju se mestimično magla ili niska oblačnost.

Vetar će biti uglavnom slab, tokom jutra severozapadni koji će kasnije skrenuti na jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša od 15 na severu Vojvodine do 22 na jugoistoku Srbije.

foto: Pritnscreen/RHMZ

I u Beogradu se pre podne očekuju magla ili niska oblačnost. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će ujutro biti slab severozapadni a tokom dana skrenuće na jugoistočni i istočni.

Najniža temperatura od šest do devet, a najviša oko 18 stepeni.

Oprez zbog magle

foto: Pritnscreen/RHMZ

"Tokom jutra u nižim predelima i duž rečnih dolina tmurno i maglovito. U Vojvodini, na području Beograda i Pomoravlјa mestimično magla, koja će smanjivati vidlјivost na 200 do 600 m, a lokalno i ispod 100 m", najavio je RHMZ.

Upaljen i meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev istočne Srbije i predeo Kosova i Metohije, na snazi je žuti meteo alarm zbog magle, dok je na području jugoistočne Srbije žuto upozorenje i zbog visoke temperature. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Pritnscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak toplije uz sunčane intervale i umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a u južnom Banatu pojačan. Krajem dana dolazi do naoblačenja na severu i zapadu Srbije. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 18°C do 23°C. Kasno uveče je moguća kiša na zapadu i severozapadu Srbije. U subotu na zapadu Srbije kiša, a na istoku i jugu suvo i toplije od proseka. U nedelju i ponedeljak svežije uz povremenu slabu kišu, osim na severu Srbije gde bi preovlađivalo suvo vreme. U utorak i sredu sunčani periodi i malo toplije.

