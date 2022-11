PALMA LJUT ZBOG PREDLOGA KOLEGE IZ SKUPŠTINE! Svako će nositi do 25 grama marihuane?! Odmah sam pitao ministre da li je to realno

Narodni poslanik Stefan Krkobabić je iz poslaničke klupe izjavio da bi Srbiji trebalo da dekriminalizuje "lake droge" po uzoru na Portugal.

Usred skupštinske rasprave, pažnju javnosti je skrenuo sukob lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme i Stefana Krkobabića iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije.

foto: Kurir televizija

Krkobabić je predložio legalizaciju marihuane, dok je Palma zatražio da se u skupštinu unese test za drogu.

Današnji gost "Pulsa Srbije" je Dragan Marković Palma, koji je rekao nešto više na ovu temu, kao i o konkretnom sukobu.

foto: Kurir televizija

- Kada je, gospodin Krkobabić, imao 20 minuta , nisam očekivao da će to reći. Rekao je da se zalaže da 25 grama lake droge može svako da ima, i da se ti ljudi ne kazne. Ja nisam mogao da ćutim, prosto sedi do mene, a ispašće da mi koji podržavamo vlast smo za to. Očigledno da ta droga treba da se koristi za penzionere, za socijalno ugrožene slučajeve. Po 25 grama, ja ne znam čemu taj predlog, pitao sam i Batu Gašića i ministarku zdravlja da li će to zaista da se dogodi u Srbiji i oni su rekli da ne - rekao je Marković.

Političar se osvrnuo na legalizaciju marhuane u medicinske svrhe:

- Ja nisam stručnjak da o tome govorim, još nije legalizovano, ni za medicinske svrhe. Oni to nazivaju kanabis ili neko ulje, ako to neko koristi zbog bolesti i njemu pomaže da mu smanji bol, ja ne želim u to da se mešam, ali ako ide u medicinske svrhe, onda treba da pričamo koje droge idu u to, i da se ima neko uverenje. Ja znam čoveka koji ima bolove, ima rak kostiju i on kaže da njemu to pomaže, ja nisam komentarisao da li je to dobro ili loše, ja sam protiv legalizacije, droga je droga, a neka stručnjaci procene za medicinske svrhe.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:04 Palma za Kurir TV: Kosovski Albanci žele da izazovu KRVOPROLIĆE