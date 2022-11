MAJKE SIPAJU ŽESTINU DECI U MLEKO, OPIJAJU IH DA BI DUŽE SPAVALA: Ljudi u neverici, ali ovu opasnu stvar rade neke majke u Srbiji!

Pojedine majke u Srbiji daju bebama i maloj deci uveče uz mleko da popiju i malo alkoholnog pića kako bi duže spavali!

Da je ovo sve zastupljenije, javnost je upozorila i jedna majka na društvenoj mreži Tiktok! Ona je objavila kratak video na kojem prikazuje svoj izraz lica kada joj "žene i majke pričaju da su deci ubacivale alkohol uveče u mleko da bi duže spavali".

Na njenu objavu nizali su se komentari u kojima su pratioci iznosili svoje zaprepašćenje. Ali da nije sve samo na društvenim mrežama, potvrdio nam je i čitalac Kurira, koji nam je i poslao link za video.

- Evo da vidite da o ovome počinje javno da se govori. Poznajem majku iz mog komšiluka koja je u parkiću, dok su nam se deca igrala, pričala jednoj komšinici kako upravo to radi, jer ne može više da se budi rano, a i dete, kaže, pre zaspi. Bio sam šokiran, ali sam prećutao. Ispričao sam to supruzi, a ona mi je rekla da je čula od koleginice na poslu da se to dešava, ali da nije verovala - ispričao nam je naš sagovornik.

Činjenice Posledice i opasnosti davanja alkohola bebama - toksičan efekat - sedativno dejstvo - pogoršanje akutnog stanja svesti - hronično oštećenje organa - zastoj srčanog rada - zastoj disanja - promene na jetri, želucu, dvanaestopalačnom crevu

Dr Jelena Mitrović, specijalista pedijatrije iz DZ Čukarica, napomenula je za Kurir da to što pojedine majke čine podleže obaveznoj prijavi službi za socijalni rad zbog ugrožavanja zdravlja deteta.

- Bebama i maloj deci je apsolutno nedopustivo davati alkohol iz bilo kog razloga! Postojale su ranije priče u narodu da se alkoholom namažu detetu desni kada ga muče zubi, ali ni to nije dozvoljeno raditi. Alkohol ima toksičan efekat i može izazvati sedativno dejstvo na još nerazvijeni mozak bebe i deteta, te da akutno pogorša stanje svesti ili da dovede do hroničnog oštećenja organa - rekla je dr Mitrović i dodala:

- Apsolutno osuđujem ovakve stvari, ovo zaista ne bi uopšte smelo da bude tema razgovora među roditeljima beba i male dece, bez obzira ne eventualne očekivane "pozitivne efekte" davanja alkohola deci.

Psiholog Radmila Vulić Bojović To je zanemarivanje dece Psiholog i porodični terapeut Radmila Vulić Bojović istakla je da je svako ko bi dao bebi ili malom detetu alkohol bio podložan krivičnom gonjenju. - To je potpuno neprimereno, štetno i nema nikakvog smisla. To je zanemarivanje i zlostavljanje dece koje se tretira po zakonskoj regulativi i ni na koji način ne sme da se toleriše. Davanje alkohola u tom uzrastu je apsolutno štetno na mnogo nivoa, koriste se neadekvatni načini za smirivanje dece, zloupotrebljava se alkohol u te svrhe. Dečji organizam reaguje drugačije na to i to je izuzetno opasno i rizično - oštra je Vulić Bojović.

Pedijatar dr Tomislav Stevanović ističe da ovo može biti veoma opasno, kao i da su dovoljne i male količine alkohola da naprave problem.

Dr Tomislav Stevanović foto: Kurir

- Ako neke majke to rade redovno, mogu da naprave i zavisnost. Upotreba alkohola može biti opasna, zavisi od količine alkohola, koncentracije i koliko dugo se koristi. Posledice mogu biti kao i kod odraslih, može doći do zastoja srčanog rada, zastoja disanja, ti centri mogu da reaguju na veće količine alkohola kod dece. Mogu se javiti i znaci intoksikacije, to može uticati na rad jetre, promene na želucu, dvanaestopalačnom crevu - objasnio je dr Stevanović i dodao da bi, ukoliko je ovo tačno, centri za socijalni rad trebalo da posete te majke, jer to spada u jednu vrstu zlostavljanja deteta.

