KORISNICI MREŽA BESNI ZBOG JOŠ JEDNOG ALAVOG STANODAVCA: SRAM VAS BILO! Najbolje zbog stranaca odrati ljude

Oglas za stan u kući razbesneo je korisnike društvenih mreža!

Korisnike nije toliko bez teksta ostavila cena koliko sama lokacija na kojoj se ponuđeni stan nalazi.

- Izdajem nov stan u kući 48 kvadrata plus 10 kvadrata terasa, plus parking mesto. 400 evra mesečno, plus struja po potrošnji - navodi se u ovom oglasu koji je osvanuo na grupi "Višnjica i Višnjička banja".

Nakon ovog oglasa korisnici društvenih mreža usaglasili su se da je cena previsoka za lokaciju.

- 400 evra Višnjička banja. Pa u centru grada da se banjam za te pare. Koji ste vi sebi kralj - napisala je jedna korisnica.

Dok je druga dodala da je u pitanju alavost stanodavca.

- Tužniji ste i jadniji od svih podstanara koji cele zarade mesečne daju za krov nad glavom - konstatovala je jedna žena.

Druga se upitala da li stanodavci imaju dušu.

- Da je u fulu sređen, pa i onda da razmisliš za cenu. Najbolje zbog stranaca odrati ljude. Užas - navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su stanodavcu poručili da će iz Srbije otići i Rusi i Ukrajinci, te da će stan izdavati za 150 evra.

Kurir.rs

