"ZNATE DESIO SE MALI PROBLEM": Supruga Marka iz Svilajnca ispričala NOVE DETALJE tragedije: Ovo je bila greška za greškom

Slučaj Marka Stojanovića (30) iz Svilajnca koji je preminuo nakon intervencije lekara je uznemirio Srbiju, a sada se oglasila njegova žena Nikolina, koja je rekla da nije sumnjala u stručnost lekara, ali nije očekivala da tako nešto tragično može da se desi.

Greške lekara su koštale života mladog Marka Stojanovića (30), oca dvoje dece, iz Svilajnca, koji je samo zbog jednog simptoma, nadutosti u stomaku, otišao na rutinski kolonoskopski pregled u Opštu bolnicu u Ćupriji, odakle se nije vratio.

"Po lekarima, on je od doktora dobio taj neki papir gde je dao saglasnost za posledice koje taj pregled nosi. Nisam sumnjala u stručnost lekara jer iskreno nisam ni znala ko je on, o njemu kao lekaru nisam znala ništa sem imena i prezimena. Ali mi ni na kraj pameti nije palo da bi ovo moglo da se desi", rekla je neutešna Nikolina za Mondo.

foto: Kurir/ Privatna Arhiva

Kako kaže, prvu informaciju o tome šta se dogodilo je dobila od svekra pošto ona zbog posla nije mogla da pođe na pregled sa suprugom Markom.

"Prvu informaciju da je došlo do komplikacije sam dobila od svekra, koji je Marka otpratio na pregled jer sam ja tada bila na poslu. Pošto dugo nije dobijao nikakvu informaciju o njemu, u jednom trenutku ga je pozvala neka žena koja mu je rekla da ode gore do ordinacije jer se nesto dešava. Kada je doktor izašao pred Markovim ocem sklopio je ruke i počeo da kruži palcem oko palca i rekao mu je: 'Znate desio se mali problem, Marko mora hitno na operaciju'", priča Nikolina i dodaje da se tek nakon toga oglasila bolnica o svemu i to na ovaj način:

"Poštovana, Dana 26.10.2022. godine, uputili ste Opštoj bolnici Ćuprija zahtev da odgovori na postavljena pitanja, a sve u cilju objektivnog informisanja javnosti. Navodite da vam se javila porodica pacijenta kod koga je došlo do određenih komplikacija prilikom pregleda kolonoskopijom i da ista tvrdi da se radi o lekarskoj grešci. Obaveštavamo vas da je Opšta bolnica Ćuprija zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja radi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zašiti i svim drugim primenjivim zakonima i podzakonskim aktima, instrukcijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i nadležnog Ministarstva zdravlja Republike Srbije. U skladu sa procedurom propisanom Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i o proveri kvaliteta stručnog rada, u situaciji neželjenog događaja, preduzete su mere iz nadležnosti direktora, odnosno pokrenut postupak vanredne unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u pružanju zdravstvenih usluga pacijentu za koga tražite informaciju. Takođe u skladu sa propisanom procedurom o svemu je odmah obavešteno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i zdravstvena inspekcija", piše u dokumentu.

foto: Kurir/ Privatna Arhiva

Nikolina je dodala da porodica čeka rezultate obdukcije Marka Stojanovića i da će to pokazati ko je kriv za smrt njenog supruga. "Čekamo rezultate obdukcije pa ćemo videti za dalje jer obdukcija će pokazati tačno ko treba da odgovara. A ja privatno stati neću, jer nijedno dete nije zaslužilo da ostane bez oca i da svog oca upoznaje preko slika. Ja razumem da postoje i komplikacije i sve, ali ovo je bila greška za greškom", rekla je Nikolina.

Podsetimo, pet dana nakon što je Marko Stojanović primljen u Opštu bolnicu u Ćupriji zbog nadutosti u stomaku, gde mu je neuspešno urađena kolonoskopija, on je preminuo u Urgentnom centru u Beogradu. Veliki broj lekara učestvovao je u Markovom lečenju koje se završilo fatalno. Rutinski pregled se pretvorio u borbu za Markov život.

Marko je pre pregleda dobio je anesteziju i sve je teklo po protokolu, do jednog momenta, onog u kojem mu je lekar probušio debelo, a potom i tanko crevo. Nakon zašivanja creva, doktor ga intubira, ali mu je tokom intubiranja probušio i pluća. Marko je nažalost preminuo u Beogradu gde su lekari su dali sve od sebe, ali i pored struke, znanja i moderne aparature, pacijenta nisu mogli da spasu.

(Kurir.rs/Mondo)