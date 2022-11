VREME SE MENJA, KIŠA CEO VIKEND! Zna se šta nas čeka i sledeće nedelje - PAR DANA SUVO, PA OPET NAOBLAČENJE (FOTO)

Naoblačenje sa kišom iz oblasti Jadrana i zapadnog Balkana proširilo se u noći na veći deo Srbije. Nakon kišnog vikenda, dolazi nam suvo vreme tokom naredne nedelje, s novim prolaznim naoblačenjem i zahlađenjem od četvrtka, kaže za Kurir Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

- U subotu pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom. Najviše padavina očekuje se na jugozapadu Srbije, u pograničnom delu sa Crnom Gorom i BiH, od 20 do 30 mm za 24 sata. U Bačkoj, Sremu, na širem području Beograda i zapadne Srbije očekivana je količina od 10 do 20 mm kiše, a u ostalim krajevima manje, dok bi se na istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana zadržalo suvo - rekao je on i dodao da vetar slabi, kao i da će temperature biti u postepenom padu, posebno u Beogradu.

U nedelju i ponedeljak u Srbiji se zadržava pretežno oblačno i hladnije vreme uz povremenu rosulju ili slabu kišu.

- Količina padavina će biti znatno manja, u većini mesta tek 1-2 mm za 24 sata. Maksimalne temperature ići će do 16 stepeni, u Beogradu do 15. Nedelja i ponedeljak će u predstojećem periodu biti najhladniji dani i u planinskim predelima (maksimalne temperature od četiri do 9 stepeni) uz maglu, niske oblake i lokalno rosulju - rekao je on i naveo da nas od utorka, pa i u sredu, očekuje suvo vreme.

- Nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, u toku dana biće sunčanih intervala uz manji porast dnevnih temperatura koje će ići do 20 stepeni, u Beogradu do 19 - zaključuje Nikolić.

Vremenska prognoza za pet dana Subota 14/16, moguća kiša Nedelja 9/13, moguća kiša Ponedeljak 8-16, promenljivo oblačno Utorak 7-17, malo i umereno oblačno Sreda 9/19, pretežno sunčano * Izvor RHMZ

Novo prolazno naoblačenje iz srednje Evrope, kaže naš sagovornik, očekuje se u četvrtak uz manji pad temperature i lokalnu pojavu slabe kratkotrajne kiše.

U petak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a narednog vikenda (12-13. novembra) zahlađenje sa umerenim i jakim severnim i severozapadnim vetrom koje će maksimalnu temperaturu oboriti ispod 10 stepeni, ali će uslova za kratkotrajnu kišu ili susnežicu biti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

