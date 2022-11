DO 20 LEDENIH DANA! DIREKTOR RHMZ OTKRIO DA LI ĆEMO SE SMRZAVATI: Dugoročna prognoza za svaki mesec, biće ovo SPECIFIČNA ZIMA!

U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha do jednog stepena, a u južnim delovima zemlje i do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka. Ovo za Kurir kaže Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) za Kurir koji navodi da se, zavisno od mesta do mesta, očekuje od dva do osam mraznih dana u nižim delovima, a na planinama od 10 do 13. Očekuje se da će u ovom mesecu količina padavina biti u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se na jugozapadu Srbije očekuje deficit padavina.

Naš sagovornik otkriva da se na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina.

- Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2022/23. godine u Srbiji biti za do +1 stepen iznad višegodišnjeg proseka. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 5 stepeni u nižim predelima, a od -3 do -1 stepeni u planinskim predelima. Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana. Očekuje se od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od nula stepeni, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka u celoj zemlji. Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, dok se u brdovito-planinskim predelima očekuje količina padavina od 200 mm do 230 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 31 do 40, a na planinama do 50.

Klimatski izgledi za decembar 2022. godine: Temperatura vazduha iznad proseka, a količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka

- U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i odstupanjem oko +1 stepen. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 2 do 4 stepena u nižim krajevima, a u planinskim predelima od -1 do 1 stepen. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar biti od 6 do 8 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 2 do 5 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od -1 do 3 stepena, a u planinskim predelima od -3 do -1 stepeni. Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 10 (u Beogradu) do 16 (u Požegi), a u brdsko-planinskim krajevima od 16 (na Crnom Vrhu) do 22 (na Zlatiboru). Prognozirani broj ledenih dana u nižim predelima biće u intervalu od 4 (u Nišu) do 6 (u Požegi), a na planinama od 10 (na Zlatiboru) do 13 (na Kopaoniku) dana - kaže Nikolić i dodaje da se tokom decembra prognozira količina padavina u domenu proseka u većem delu Srbije, dok se na jugu i jugozapadu Srbije postoji mogućnost za veću količinu padavina.

- Prognozira se da će decembarska količina padavina u nižim predelima biti od 50 do 70 mm, a na planinama od 80 do 100 mm. Očekuje se da u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 12 (u Banatskom Karlovcu) do 15 (u Valjevu i Smederevskoj Palanci) dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 (Crni Vrh) dana.

Klimatski izgledi za januar 2023. godine: Temperatura i padavine u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije

- U Srbiji se prognozira januar sa srednjom temperaturom vazduha u intervalu od 1 do 4 stepeni, a u planinskim predelima od -2 do 1 stepena, što predstavlja prosečne vrednosti. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za januar biti od 4 do 6 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0 do 2 stepena, dok se srednja minimalna temperatura vazduha očekuje u intervalu od -1 do 1 stepen, a u planinskim predelima od -4 do -1 stepeni. Prognozirani broj mraznih dana je u intervalu od 15 (u Beogradu) do 22 (u Zaječaru) u nižim predelima, a na planinama od 23 (na Zlatiboru) do 30 (na Kopaoniku i Crnom Vrhu) dana. Očekuje se da će tokom januara broj ledenih dana u nižim predelima biti u intervalu od 5 (u Valjevu)do 10 (Kikinda i Zrenjanin) a na planinama u intervalu od 11 (u Sjenici) do 18 (na Kopaoniku i Crnom Vrhu) dana - navodi on i dodaje da se tokom januara prognozira količina padavina u domenu proseka u Srbiji.

- Prognozira se da će januarska količina padavina u nižim predelima biti od 35 do 50 mm, a na planinama od 60 do 80 mm. Očekuje se da u januaru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 10 (u Somboru) do 15 ( u Ćupriji i Velikom Gradištu), a u brdsko-planinskim krajevima od 13 (u Sjenici) do 16 (na Crnom Vrhu).

Klimatski izgledi za februar 2023. godine: Temperatura vazduha iznad proseka i prosečna suma padavina

- U celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom vazduha iznad granica višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +1 stepena. Srednja februarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 3 do 5 stepeni, a u planinskim predelima od -1 do 3 stepena. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za februar biti u intervalu od 3 do 6 stepeni, a u planinskim predelima od 5 do 7 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 3 do 5 stepeni, a u planinskim predelima od -2 do 1 stepena - ističe naš sagovornik i dalje dodaje:

- Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 7 (Smederevska Palanka, Veliko Gradište) do 11 (u Kuršumliji i Zaječaru), a u brdsko-planinskim krajevima od 12 (na Zlatiboru) do 20 (na Kopaoniku). Prognozira se da će broj ledenih dana u nižim predelima biti od 3 do 5 dana, a na planinama od 7 (na Zlatiboru) do 12 dana (na Kopaoniku) - kaže Nikolić i ističe da se tokom februara očekuje količina padavina u domenu proseka u većem delu zemlje.

- Prognozira se da će srednja februarska količina padavina u nižim predelima biti od 40 mm do 60 mm, a na planinama do 80 mm. Očekuje se da u februaru broj dana sa padavinama bude u intervalu od 10 (u Sremskoj Mitrovici i Kikindi) do 20 (u Požegi i Kraljevu), a u brdsko-planinskim krajevima od 16 (u Sjenici) do 23 dana (na Kopaoniku).

