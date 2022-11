ŽESTOK OKRŠAJ U PROGRAMU UŽIVO! Antić: Krivim direktore, pedagoge i psihologe! Tišma: Ne prebacujte odgovornost (VIDEO)

Kako je Kurir objavio od septembra do danas podneto je čak 75 prijava protiv vršnjačkog nasilja. Podatak da je u Srbiji prošle godine zabeleženo 710 slučajeva tinejdžerskog nasilja trećeg nivoa je poražavajući pogotovo kada se uzme u obzir da mnogo slučajeva nije ni prijavljeno.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, i Branka Tišma, školski psiholog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli vršnjačkog nasilje, ali i dece koje ometaju nastavu.

Naime, gosti su se pokačili kada je Antić naveo da krivi direktore, pedagoge i psihologe za ometanje nastave nekih učenika, ali i vršnjačko nasilje.

- Sada se uključuju i devojčice što se toga tiče. Guranje, šamari, psovke, pa i tuče. Mi možemo da žmurimo koliko hoćemo, ali vršnjačko nasilje je u porastu poslednjih godina. Zbog cršnjačkog nasilja gubi se na nastavi. Smeta to i drugoj deci jer su ona daleko emotivnija i u strahu su da oni ne budu sledeći. Mora da se kaže jednom dosta i da taj vaspitni deo poboljšamo - rekao je Antić.

foto: Kurir televizija

- Krivim direktore, pedagoge i profesore. Ne može učenik da vam šeta na času, a da vi ništa ne možete. On gurne ili udari druga i vi onda obraćate pažnju na njega, a ne na ostalih 20 učenika u odeljenju. Ne može taj jedan učenik da bude u centru pažnje i da mu govorite: "smiri se, poslaću te kod direktora". Prema tome jedina mera je udaljenje sa nastave 10-15 dana pa da ti vidiš. To su predlozi koji postoje u Evropi - istakao je Antić.

- Zakonski to nije regulisano - rekla je Tišma.

- Nećemo da se mešamo. Ja kažem da to postoji u Evropi. Gospođo vi niste u nastavi sigurno - rekao je Antić.

- Nisam u nastavi, ali vrlo sam uključena - rekla je Tišma.

- Da, uključeni. Svi su uključeni u nastavu pa i tetkice - rekao je Antić.

Tišma se nije složila sa Antićem pa je objasnila zašto ne može da krivi samo jednu grupu za nedisciplinu.

- Morate da shvatite da na oprilike 1.000 učenika dolazi 1 stručni saradnik odnosno psiholog. U celoj Srbiji imate zaposleno 1.200 psihologa i oko 2.400 pedagoga i psihologa. Na broj dece na koje se to odnosi je vrlo malo. Ne možete prebaciti odgovornost na jednu grupu ljudi koliko god ona bila velika ili mala. Stvari bi trebalo sistemski da se rešavaju - rekla je Tišma.

foto: Kurir televizija

Ona se potom i dotakla procedure za postupanje sa takvom decom koja je zbunila voditelja Vladimira Karalejića, pa je upitao Tišmu šta profesori mogu da urade kada neki učenik ometa nastavu.

- Može da pozove pedagoga, psihologa ili direktora da dođe na čas. Ne može dete da izbaci sa časa jer ne zna kuda će dete posle da ode - rekla je Tišma.

Ovo je nasmejalo Antića koji je potom dodao.

07:01 ŽESTOK OKRŠAJ U PROGRAMU UŽIVO! Antić: Krivim pedagoge, psihologe za vršnjačko nasilje! Tišma: Ne prebacujte odgovornost

- Dešavaju se slučajevi gde profesor pošalje učenika kod psihologa, a on neće da ide. Šta će taj profesor da uradi? Ako odvede tog učenika ostavlja ovih 20 same. Vaditi se za ono ili ovo, pa mi smo saučesnici sa tim psiholozima i pedagozima. Trpim, gledam i ćutim. Pitam pedagoga da li je razgovao, on samo kaže da jeste i isto se dešava - rekao je Antić.

