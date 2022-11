PRIMIRJE SPREČILO SRPSKU VOJSKU DA KRENE U JURIŠ NA NEMAČKU! Poznati istoričar: Regent Aleksandar i general Depere razradili plan!

Srbija i svet slave Dan primirja u čast 11. novembra 1918, kada je u vagonu usred francuske šume praktično prestao Prvi svetski rat. Ispregovarano je primirje.

Pobede i dana pobede u prvom ratu koji zahvatio svet i u kom su se agresori raspali - nema! Upravo to ispregovarano primirje omelo je srpsku vojsku da nastavi svoj pobedonosni niz počet probojom Solunskog fronta i da zajedno s Francuskom dođe čak do Nemačke, kako su planirali prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i francuski general Franš Depere.

Istoričar prof. dr Momčilo Pavlović za Kurir objašnjava da slavimo Dan primirja, a ne pobede, zato što nemačka vojska na Zapadnom frontu nije ni pobeđena.

- Front je stabilizovan, nalazio se na teritoriji Francuske i drugih zemalja, a međusobne ofanzive i kontraofanzive nisu donele odlučujuće vojne pobede. Međutim, oktobra 1918. bilo je jasno da Nemačka neće moći dugo da drži front i da će biti pobeđena. Zato su se njeni predstavnici 4. oktobra, preko Švajcarske, obratili predsedniku SAD Vudru Vilsonu, koji je objavio čuvenih 14 tačaka za mir januara te 1918, s predlogom da se bez oklevanja sklopi primirje. Narednog dana je to učinila i Austrougarska. Posle oklevanja zapadnih saveznika i ispostavljanja uslova, u smislu abdikacije nemačkog cara, promena na frontu i velikih demonstracija u Nemačkoj, ubrzani su pregovori, koji su rezultirali potpisivanjem primirja 11. novembra 1918. u vagonu u Kompjenjskoj šumi - objašnjava prof. Pavlović.

Prema uslovima primirja, između ostalog, Nemačka se obavezala da će odmah započeti i u roku od 15 dana završiti evakuaciju svih nemačkih trupa iz Francuske, Belgije, Luksemburga i Alzas-Lorene, nakon čega će u roku od 17 dana evakuisati sve nemačke trupe s teritorije na zapadnoj obali Rajne.

- Potom su ove teritorije okupirali savezničke i američke snage. Osim toga, Nemačka je pobednicima predala sve svoje podmornice i ratne brodove, kao i 5.000 topova, 25.000 mitraljeza, 3.000 minobacača, 1.700 aviona, 5.000 lokomotiva i 150.000 vagona... - ističe prof. Pavlović.

Mir s Nemačkom sile Antante potpisale su 28. juna 1919. u Versaju.

- Uslovi mira za poraženu Nemačku bili su izuzetno teški. Izgubila je ne samo sve svoje kolonije već i deo teritorija svojih predaka. Osim toga, bila je nametnuta ogromnim reparacijama, nije imala pravo da stvara vojsku veću od 100.000 ljudi i da ima moderne vrste vojnog naoružanja. Poslednju reparaciju, prema računici, Nemačka je trebala da isplati tek oktobra 2010 - priča prof. Pavlović.

Uslovi Versajskog ugovora, naglašava prof. Pavlović, pokazali su se toliko teškim i ponižavajućim za Nemačku da su umnogome postali razlog za pojavu revanšističkih osećanja, što je doprinelo usponu na vlast nacionalsocijalista sa Adolfom Hitlerom na čelu.

- Francuski maršal Ferdinand Foš, potpisnik primirja, nakon čitanja teksta Versajskog ugovora primetio je: "Ovo nije mir, ovo je primirje na 20 godina." Tako ispada da je maršal pogrešio u svojoj prognozi za samo dva meseca - ističe prof. Pavlović.

A formalni povod za rat, koji je Austrougarska 28. jula 1914. objavila Srbiji, bio je Sarajevski atentat. Međutim, jasno je da je ovo izgovor jer svi su bili "na gotovs", bilo je samo pitanje vremena.

- Ratna pozornica je postavljena, glavni akteri pripremljeni za rat, a medijska propaganda tražila je i kreirala sliku neprijatelja. Povod je nađen u atentatu u Sarajevu, a već sutradan uveče štampa u Beču i Berlinu ocrnila je Srbiju i Beograd da stoji iza atentata. U narednom periodu rat se u javnosti kreirao, a tajno su raspoređivane trupe. Mesec dana posle atentata rat je počeo objavom i napadom na Srbiju. Aktiviranjem brojnih sporazuma i međusobnim objavama rat je postao evropski, a nešto kasnije i svetski. Da li iko veruje da su se samo za mesec dana od atentata do početka rata zaraćene zemlje naoružale, proizvele toliko oružja, izvršile mobilizaciju i prevezle vojsku i ratni materijal i započele velike vojne sukobe, razaranja i stradanja vojnika i civila - ističe prof. Pavlović.

PROPALA ČETIRI CARSTVA, NASTALO PET DRŽAVA

Evropa posle Velikog rata nije bila ista, a ni svet.

- Prvi svetski ili Veliki rat promenio je svet, srušena su četiri velika carstva - nemačko, austrougarsko, rusko i tursko. Oslabljeni su francusko i britansko kolonijalno carstvo. Iscrtane su nove granice i formirane nove države ozvaničene na mirovnoj konferenciji u Versaju (Versajski sistem). Evropa je dobila pet novih država, dok su druge države uvećale svoju teritoriju. Stvorene su međunarodne organizacije koje su bile model za mnoge današnje. SAD postaju lider u ekonomskoj proizvodnji i centar globalnih finansija. Stvoren je novi poredak. Nezadovoljne poražene države - Nemačka, Italija, Mađarska, Bugarska i druge - težile su reviziji odluka versajske konferencije. To je dovodilo do političke nestabilnosti, brojnih kriza i konačno Drugog svetskog rata. Siromaštvo je rađalo nezadovoljstvo, a ekonomska kriza omogućiće pojavu revolucionarnih snaga i nedemokratskih ideologija, kao što su komunizam, fašizam i nacizam - navodi prof. Pavlović i dodaje da se računa se da je Evropa od 1914. do 1921. iz raznih razloga izgubila oko 50 miliona ljudi.