MAMA, NEĆE POLICAJAC PIŠE KAZNU? Ispovest trudnice koju je sa detetom stražar izbacio iz suda u Subotici, dečak se rasplakao!

Na ulazu u Osnovni sud u Subotici krajem prošle nedelje jedna građanka uz to i trudna doživela je veliku neprijatnost. Sa dvoipogodišnjim dečakom pokušala je da ostavi dokumenta na pisarnici suda. Pristup joj je onemogućen, a iz suda je, kaže, izbačena grubo. Iz Osnovnog suda su novinara za odgovor uputili na Viši, a u njihovom odgovoru, koji je stigao, stoji ocena da nije bilo nepravilnosti u radu.

Kako nam je rekla J. J, koja je, inače, državna službenica, nemili događaj se desio u četvrtak, 3. novembra.

- Bilo je oko 11.15 sati. Trebalo je da uzmem dokument da nisam krivično kažnjavana. Otišla sam sa detetom od dve i po godine i bila sam zaustavljena na ulazu u sud. Rečeno mi je da maloletna deca ne mogu da uđu, moraju da dobiju poziv. Zahtev koji sam htela da podnesem izdaje samo sud, nijedna druga institucija. Otišla sam samo da predam taj popunjen zahtev, ličnu kartu i taksu, a ostavljena sam na ulazu uz rečenicu da to ne može. Stvarno, na ulazu u sud stoji obaveštenje da deca ispod 14 godina ne mogu da uđu u zgradu suda i da moraju da imaju poziv za suđenje. Meni ne treba to, već pisarnica, šalter koji se nalazi u sudu - objašnjava u razgovoru za Telegraf.

Dodaje da dete nije imala kome da ostavi, te da je stražaru predložila da ga ponese u naručju.

- Stražar na portirnici mi nije dao da uđem unutra. Rekao je: 'Ostavi dete ovde'.

Gde da ga ostavim. On ima dve i po godine. Nije torba da ga spustim i ostavim' - prepričava razgovor dodajući da šalteri rade do dva, da suprug radi do 16 sati, a da baba i deda ne mogu uvek "da uskoče". Predlog je, prema njenim rečima, primljen nenadano loše.

- Ne, ne, ne, ne, ne može - odbio ju je.- I izbacio me na vrlo grub način sa sve detetom u naručju iz suda. Uhvatio me za nadlakticu i izbacio me napolje. Fizički me izgurao iz ulaza u sud i počeo da preti da će zvati policiju. Ja sam tražila njegovog šefa, jer ja to ne mogu da razumem - da je majkama onemogućena usluga suda, koja je zagarantovana, na koju ja imam pravo kao bilo koji drugi građanin. Dakle, rekla sam da pozove šefa, on je navodno pozvao nekog i rekao da će zvati policiju, pošto ja remetim rad suda. Moje dete se uznemirilo i počelo da plače. Ja ga učim da su policajci tu da čuvaju red i da kažnjavaju lopove, da su tu da pišu kazne, a on je počeo da mi cvili u naručju: 'Mama, neće policajac piše kaznu?'

Sud: Nije bilo nepravilnosti u radu stražara Viši sud je saopštio da su utvrdili da nije bilo nepravilnosti u radu pravosudnog stražara. Dodaju da je postupio u skladu sa svojim ovlašćenjima. - Pravosudni stražar ovlašćen je da se stara o sigurnosti ljudi i imovine, redu i miru i nesmetanom sprovođenju službenih radnji u zgradi pravosudnog organa, u skladu sa čim je ovlašćen i da udalji iz zgrade lice koje ometa red i mir ili odbija da postupi po usmenom upozorenju. Ukazujemo da je članom 6 Kućnog reda zgrade pravosudnih organa u Subotici, propisano da deca mogu da se dovedu u sud samo po pozivu ili uz odobrenje starešine organa koji je smešten u sudskoj zgradi. Obaveštenje u vezi sa ulaskom dece u zgradu istaknuto je na vidnom mestu na ulaznim vratima zgrade pravosudnih organa, kao i na sajtu Višeg suda u Subotici čime je strankama obezbeđena dostupnost, između ostalih, i ove informacije - navode u odgovoru.

Zbog deteta se povukla iz rasprave i uznemirena otišla neobavljenog posla.

- Ja sam pritom trudnica u osmom mesecu trudnoće. Da sam ikako mogla da izbegnem celu tu priču, ja bih je izbegla. Kad se porodim možda neću biti trudna, ali ću biti majka maloletnog deteta i opet će biti pitanje kome da ih ostavim. A, ja ne vidim problem da se omogući pristup sudu. Ja ne vidim da urušavam ugled institucije time što tražim pristup običnoj pisarnici da predam zahtev sa detetom. Ja ne ulazim u kupaćem kostimu, niti sa psom. Ja ulazim sa malim detetom i neću moći da izbegnem još nekoliko godina tu situaciju - kaže nam.

Navodi da ju je događaj duboko uznemirio, posebno grubo ophođenje.

- Ovo mi se nikad ranije nije desilo, a ne kao trudnici, još sa detetom od dve i po godine u naručju. Čovek me nije ni pustio da mu kažem šta mi treba. Da neko sebi da za pravo u smislu da me fizički izgura... On je stražar suda, obezbeđenje, to mu je posao, ali taj način ponašanja prema bilo kome... To je sud dozvolio - ocenjuje.

Kurir.rs/Telegraf