MIHAJLO (5) SE HRABRO BORI DA ODRASTA KAO NJEGOVI VRŠNJACI: Porodica Tasković se bori za ozdravljenje, neophodna im je naša pomoć

Petogodišnji Mihajlo Tasković iz Prokuplja pravi je mali heroj. Iako već tri godine boluje od jednog od oblika autizma, svakodnevno se, zajedno sa svojim roditeljima hrabro bori s ovom bolešću.

Otac Dušan i majka Milica Tasković već tri godine se bore kako bi prikupili sredstva za lečenje i terapije. U njihovoj borbi pomažu im i ljudi dobre volje putem Fondacije ''Budi human - Aleksandar Šapić''.

Ništa nije ukazivalo na to da Mihajlo ima bilo kakvih zdravstvenih problema

Mihajlo je dete iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće, rođen je u terminu. Sa godinu dana je počeo da izgovara prve reči kao i da pravi svoje prve korake. Roditelji su sa navršene dve i po godine primetili da dete ima zdravstvene probleme i da ne napreduje kao njegovi vršnjaci.

- Kada smo primetili prve simptome, obratili smo se pedijatru jer Mihajlo nije pričao, govor se nije razvijao u toj meri kao i njegovim vršnjacima, nije imao kontakt očima. Pedijatar nas je uveravao da je sve u redu, jednostavno takvo je dete i da će uskoro pričati i ponašati se kao sva deca njegovog uzrasta. Međutim, svaki razumni roditelj ne može zanemariti onaj unutrašnji osećaj koji kopka, pa smo tako i mi,”na svoju ruku” otišli na pregled u Niš kod dečijeg neurologa. Prilikom pregleda od strane lekara specijaliste ustanovljena je dijagnoza F84.9 iz spektra autizma. Od tada kreće naša borba-počinju priču Milica i Dušan.

Iako stepen autizma može veoma da varira, mnoga deca koja pate od ovog neurološkog poremećaja, koji se tipično javlja tokom prve tri godine života, imaju problema sa razvojem govora, interakcijom sa drugima, iskazivanjem naklonosti i učenjem.

-Nakon uspostavljene dijagnoze, listali smo na internetu svaki mogući tekst, u Srbiji ih nema mnogo jer se o ovoj bolesti i njenom lečenju kod nas malo priča. A mi smo imali toliko pitanja na koja nismo imali odgovor. Kako bi saznali sa čim se suočavamo, proveli smo sate proučavajući ovu bolest, ali i metode kako da ga smirimo kada naiđe krizna situacija. Jako je teško živeti i gledati svoje dete sa ovom dijagnozom, jer je jako teško dopreti do njega.

Mihajlo pohađa stimulativne terapije kao što su logopedske, defektološke, muzikalne, kao i odlazak kod psihologa. Svaki čas u jednoj niškoj privatnoj klinici košta 1200,00 dinara, a ide 4 puta nedeljno. Plus troškovi prevoza.

Mihajlo je, nakon prvih terapija, počeo da priča, ali daleko je od komunikacije na kojoj su njegovi vršnjaci. Ide redovno u vrtić, dobar je i poslušan, a i sa mlađim bratom Dimitrijem, koji ima dve godine, ima prihvatljiv odnos. Ipak krizne situacije su sada skoro pa svakodnevne.

- Iako smo postigli u određenoj meri napredak što se tiče govora, od početnih kriznih situacija koje su se dešavale jednom u šest meseci one su danas, kako Mihajlo raste, skoro svakodnevne. Traju od jednog do deset minuta i sve teže postaje da ga smirimo. Nije agresivan, ali jako teško dopiremo do njega- nastavlja Susan.

Dušan i Milica su zaposleni, Dušan je u nekom trenutku radio i tri posla kako bi isfinansirao sve troškove terapija i lečenja. Milica je trenutno na bolovanju, jer za decu sa dijagnozom autizma pravo na bolovanje, po zakonu, ima do Mihajlove pete godine. Pored njega imaju sina Dimitrija koji ima dve godine.

Nakon tri godine borbe probudila se nada za Mihajlovo izlečenje

Istražujući metode lečenja autizma, a i vodeći se saznanjem da zvaničnog leka nema u Srbiji, došli su do jedne klinike u Japanu koja se između ostalog bavi lečenjem ove bolesti. Nakon duge potrage za rešenjem, klinika u Japanu je dala odgovor da bi svojom GcMaf terapijom mogla da obezbedi poboljšanje Mihajlovog zdravstvenog stanja.

- Istražujući o ovoj bolesti, sami smo pronašli kliniku u Japanu koja, prema našim saznanjima, uspešno leči autizam. Kontaktirali smo ih, poslali izveštaje i dijagnostiku. Stigao je odgovor da Mihajlo može da ozdravi i garantuju nam čak 80% izlečenja što je nama dalo nadu da će Mihajlo moći da bude kao sva deca njegovog uzrasta. Prvi lek za lečenje autizma u Japanu je implementiran 2017. godine. Za Mihajla je nabitnije da primi lek u što ranijem uzrastu kako bi se razvoj bolesti zaustavio. Terapija traje šest meseci, ali nam garantuju da ćemo prve rezultate videti već nakon deset dana-ističu ovi hrabri roditelji koji tek sada kreću u borbu.

Prvi put nakon tri godine dobili su konkretan odgovor da ipak postoji nada da će Mihajlo biti izlečen.

- U početku smo se ustručavali da pričamo o Mihajlovoj bolesti, međutim shvatili smo da ćutanjem nećemo moći da mu pomognemo. Tri godine smo sami pokušavali, finansirali smo terapije i lečenje kako smo znali i umeli, podizali kredite, a sve sa nadom da će sutra da bude bolje od danas. Sa saznanjem da postoji lek koji će pomoći Mihajlu da živi normalan život, dobili smo dodatnu snagu da pomognemo našem, ali i svoj ostaloj deci jer će on biti prvo dete iz Srbije koje ide na lečenje u Japan.

Fondacija “Budi human” jednaka šansa za sve

Nakon saznanja da ipak postoji lek, sreća se pretvorila u dodatnu borbu da prikupe novčana sredstva koja su potrebna. A potrebno je 4.560.000,00 dinara, što je priznaćemo svi, za jednu prosečnu srpsku porodicu velika suma. Ova sredstva su potrebna za lečenje u inostranstvu, boravak za vreme lečenja kao i za putne troškove. Već prilično u kreditima Milica i Dušan su shvatili da ne mogu sami bez pomoći dobrih ljudi da prikupe novac za Mihajlovo lečenje.

Pre deset dana ostvarili su saradnju sa Humanitarnom fondacijom BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić koja prikuplja novčana sredstva za malog Mihajla Taskovića. Za sada je uz pomoć ove fondacije prikupljeno 148.834,00 Dinara i 20 eura.

Uz pomoć ove fondacije uključili su se mnogi ljudi dobre volje iz Prokuplja i okoline, da pomognu. Tako je u petak, uz pomoć velikog humaniste Miše Momčilovića, organizovana žurka u Žitorađi i celokupan iznos od 37.500 dinara će biti uplaćen za Mihajlovo lečenje.

- U doniranju novca za lečenje našeg Mihajla, učestvovale su mnoge prokupačke firme kao i građani. Ipak, to još uvek nije dovoljno tako da mi, uz pomoć fondacije “Budi Human”, nastavljamo sa organizovanjem humanitarnih događaja. Veliko hvala svim dobrim ljudima koji su se odazvali našem pozivu-završavaju svoju priču ovi mladi roditelji.

Nizom humanitarnih događaja u narednom periodu će se prikupljati novac za malog Mihajla. Istakli bismo da će u petak 11.11., biti organizovan ručak povodom Mihajlovog rođendana, u etno selu "Zeleni Raj" na Grebcu, zatim u subotu 12.11., još jedna humanitarna žurka u Žitorađi, a krajem novembra humanitarni koncert u sali restorana "Olympic”.

Slanjem poruke, uplatom na račun, uplatom platnim karticama ili PayPal-om iz inostranstva pomažemo Mihajlu na njegovom putu do izlečenja i boljeg sutra.

Ova akcija nema rok trajanja, ali ima samo jedan cilj–da Mihajlo ima srećno djetinjstvo.

