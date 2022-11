LOVAC SPAZIO PANTERA KOD APATINA: Odjednom se pojavila ogromna crna mačka, nismo verovali šta vidimo, situacija NIJE ZA ŠALU

Na teritoriji opštine Apatin slobodno šeta odbegli crni panter.

Reč je o opasnom predatoru te se tamošnje stanovništvo poziva na oprez. Iako nije odmah bilo jasno da li je zaista reč o divljoj životinji koja slobodno šeta vojvođanskim selima zvanično su JP "Vojvodina šume" izdale upozorenje.

Potvrdu da "tamo negde" šeta predator dao je i lovac Petar Sladić iz Apatina.

- Išao sam u nedelju na njivu sa još jednim čovekom da sejemo ječam. Bilo je oko 13.30 sati kada se na 400-500 metara od nas pojavila ogromna crna mačka. Lovac sam duže od 30 godina i odmah sam prepoznao da je to panter. Prvo nisam verovao sebi pa sam pitao prijatelja u šta mi to gledamo i on je rekao: "Ju ovo je leopard!" - priča Petar za Telegraf.

Jedno je, kako kaže, kad izađe šakal, dabar ili lisica, ali ovo je bio panter.

- Uopšte se nije obazirala na nas, mačka, išla je polako, bočno od nas, samo je u jednom trenutku stala, okrenula se i pogledala pravo u nas. To je trajalo tri sekunde, a onda je lagano nastavila putem ka Baba Katinom salašu prema Sonti. Mi smo u tom trenutku bili na terenu koji je poznat kao Ciganhat. Pošto je to teren koji je dostupan i pešacima i biciklistima, ja sam odmah obavestio sve lovce koje znam - priča Petar.

Sprdaju se s tim, a reč je o opasnoj zveri

Dodaje da su mu juče i drugi lovci javili da su videli pantera, a danas je stigla i zvanična potvrda.

- Neki ljudi se sprdaju sa tim, ali ovo je vrlo opasna zver, može da vam se prišunja za vrat, a da vi to i ne osetite. Situacija nije za šalu i ja se najiskrenije nadam da će što pre biti uhvaćen - navodi Sladić.

Za pantera je ovo područje idealno jer ima hrane u izobilju.

- Najviše voli da se hrani psima i drugim kućnim ljubimcima - objasnio je lovac.

