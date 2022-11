VRŠNJAČKO NASILJE SE SANKCIONIŠE NA OVA 3 NAČINA! Advokat za Kurir TV: Stariji maloletnici mogu dobiti i do 10 GODINA ZATVORA

Vršnjačko nasilje bez obzira da li je fizičko, verbalno, socijalno ili drugo, deli se na tri nivoa. Procena nivoa donosi se na osnovu intenziteta, stepena rizika, trajanja, broja učesnika.

Advokata Marko Kovač gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je naveo na koje načine maloletnici mogu biti sankcionisani zbog vršnjačkog nasilja.

- Postoje vaspitni nalozi, vaspitne mere i kazna maloletničkog zatvora. Sve zavisi od težine dela koje je izvšeno. Vaspitni nalozi su najblaža mera i ona podrazumeva ukor razrednog starešine, čak i sudski ukor. Podrazumeva i nadoknadu štete izvinjenjem oštećenom licu od strane maloletnog počionica. Takođe podrazumeva i neku vrstu humanitarnog rada onog lica koje je prestupilo - naveo je advokat.

foto: Kurir televizija

- Vaspitne mere su već malo ozbiljnije i one podrazumevaju mere pojačanog nadzora. Pojačan nadzor od strane roditelja, druge porodice, staratelja i Centra za socijalni rad - istakao je advokat.

foto: Kurir, Shutterstock, Ilustracija

- Imamo i zavodske mere. Vaspitni zavod, Vaspitno-popravni dom i Maloletnički zatvor. Kod maloletničkog zatvora moramo imati jednu stvar na umu, a to je da se on može izreći samo starijim maloletnicima odnosno starijim od 16 godina. Takođe ne može trajati kraće od 6 meseci ili duže od 5 godina. Međutim, ako se radi o krivičnom delu za koji je propisana kazna preko 20 godina ili ako se radi o krivičnim delima u sticaju za koje je propisana kazna preko 10 godina. U tom slučaju kazna se može izreći do 10 godina - rekao je advokat.

