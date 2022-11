OVAJ AUTOPUT SVI NAZIVAJU "E75", ALI TO NIJE NJEGOVA ZVANIČNA NACIONALNA OZNAKA! Evo koliko imamo autoputeva i kako se svi zovu

Znate li koliko Srbija zvanično ima autoputeva i koje su njihove oznake? Do sada smo imali prilike da čujemo termine poput "Koridor 10", "E-763", "Miloš veliki", "A3" i sl. ali se postavlja pitanje koji je od njih tačan?

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja za Kurir kaže da iako svi koristimo najpoznatije nazive kao što su "Miloš Veliki" ili "E75", mi za te trase imamo nacionalne oznake. Imamo pet takvih trasa, a evo kuda se one prostiru i koje njihove oznake zapravo čemu služe:

Autoput granični prelaz Horgoš - Novi Sad - Beograd - Niš - Vranje - granični prelaz Preševo

foto: Dado Đilas

Ovaj autoput prostire se od granice sa Mađarskom do granice sa Severnom Makedonijom, linijom sever-jug, dužine 584 kilometra. Okanović ističe da je ovo najstarija deonica od Beograda do Niša koja je završena u punom profilu 1985. godine i bila je u sastavu autoputa "bratstvo i jedinstvo" koji se prostirao kroz nekadašnju Jugoslaviju od granice sa Austrijom do granice sa Grčkom.

- Deonica kroz Vojvodnu završena je u punom profilu 2013. godine a deonica od Niša do granice sa Severnom Makedonijom 2019. godine. Taj autoput često se naziva "Koridor 10" zbog toga što se nalazi na trasi tzv. panevropskog koridora X koji se prostire od Salcburga u Austriji do Soluna u Grčkoj. Takođe često se označava i kao "E-75" zato što se nalazi na trasi istoimenog evropskog putnog pravca koji se prostire od mesta Vardo u Norveškoj sve do mesta Sitia na grškom ostrvu Krit, i dugačak je 4.340 kilometara. Zvanična odnosno nacionalna oznaka ovog autoputa jeste "A1" - navodi on.

Autoput Beograd - Čačak - Požega

Ova saobraćajnica poznata je kao autoput "Miloš veliki", ističe naš sagovornik, i zapravo je prva deonica autoputa koji će spojiti Srbiju i Crnu Goru.

- Deonica od Beograda do Čačka, tačnije mesta Pakovraće duga 132 kilometra završena je u punom profilu, dok se završetak izgradnje deonice do Požege očekuje u toku sledeće godine. U budućnosti ovaj autoput će se nastaviti od Požege preko Arilja i Ivanjice do mesta Boljare na granici sa Crnom Gorom. Za ovaj autoput može se čuti naziv "Koridor 11" a često se (ali pogrešno) označava i sa "E-763" jer se delimično nalazi na trasi istoimenog evropskog putnog pravca- od Beograda do Bijelog Polja. Zvanična odnosno nacionalna oznaka ovog autoputa jeste "A2".

Autoput granični prelaz Batrovci - Šid- Beograd

foto: Dado Đilas

Okanović kaže da mnogi ovaj autoput i dalje po staroj navici nazivaju "Beograd - Zagreb" po 442 kilometra dugačkoj deonici koja je nekada spajala glavne gradove dve najveće socijalističke republike SFRJ.

- Pripadao je kao i deonica Beograd - Niš nekadašnjem autoputu "bratstvo i jedinstvo" koji se pružao od "Vardara pa do Triglava". Bio je jedan od dve deonice koje su bile izgrađene u vreme stare Jugoslavije (u punom profilu završen 1987. godine). Zbog toga što se nalazi na evropskom putnom pravcu "E-70" dugačkom 4.550 kilometara od Španije do Gruzije, neki ga tako "krste", a neki koriste i prilično komplikovan naziv "zapadni krak koridora 10". Zvanična oznaka ovog autoputa koji spaja Srbiju i Hrvatsku i prostire se pravcem zapad-istok u dužini od 95 kilometara jeste "A3".

Autoput Niš - Pirot - Dimitrovgrad - granični prelaz Gradina

Moglo bi se reći da je ovo najmlađi autoput u Srbiji, kaže Okanović.

- U punom profilu pušten je u saobraćaj krajem 2019. godine i sada još bolje povezuje Evropu i Aziju. Nalazi se na čuvenom evropskom putnom pravcu "E-80" koji bukvalno spaja krajnji zapad i krajnji istok, odnosno Lisabon u Portugaliji i mesto Gurbulak u Turskoj, na granici sa Iranom. Zbog toga se nekada i označava kao autoput "E-80" što je pogrešno iz razloga što "E-"E-80" nije oznaka puta već putnog pravca. U javnosti se može čuti i naziv "istočni krak koridora 10" ali zvanična oznaka ovog autoputa dugačkog 106 km jeste "A4".

Autoput Pojate - Kruševac - Kraljevo - Preljina

Sagovornik Kurira naglašava da je ovo jedini autoput koji ne spaja Srbiju ni sa jednom susednom državom.

- I uprkos tome, njegova izgradnja od velikog značaja jer će spojiti autoputeve "A1" i "A2" pravcem istok - zapad, i "prokrviti" područje centralne Srbije odnosno čak 4 okruga. Planirana dužina je oko 110 kilometara. Sada je poznat kao "moravski koridor" a iako je u izgradnji, već ima zvaničnu oznaku "A5".

Suzana Trajković

Bonus video:

02:09 SVAKI PUT KAD KRENU U ŠKOLU ILI NA POSAO MORAJU DA PREĐU GRANICU! Žiteljima Sremske Rače pola života prođe u čekanju