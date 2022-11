MAGLOVITO JUTRO PA SUNČAN DAN: U ovom delu Srbije moguća kiša! RHMZ najavio pad temperature

do 18 stepeni

U Srbiji će danas posle jutarnje magle biti sunčan i topao dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje na severu ponegde sa slabom kišom .Najniža temperatura od nula do osam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od pet do osam stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Biometeorološka situacija relativno je povoljna za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, a oprez se savetuje srčanim, nervno labilnim bolesnicima, i astamatičarima posebno ujutru. Preporučuje se i pažnja učesnicima u saobraćaju.

RHMZ upozorava na maglu

"Tokom jutra duž rečnih dolina i po kotlinama jugozapadne, južne i istočne Srbije ponegde magla, koja će smanjivati vidlјivost lokalno i na manje od 100 metara", najavio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev Banata, Beograda, Šumadije i Pomoravlja, biće upaljen žuti meteo alarm zbog magle, a to znači da vreme može biti potencijalon opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U utorak naoblačenje na zapadu i jugozapadu Srbije uz moguću ređu pojavu kiše na tom području. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče na zapadu i jugozapadu ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C. Od sredine sedmice više oblaka i u ostalim krajevima uz povremenu kišu, a temperatura će imati tendenciju postepenog pada od četvrtka.

(Kurir.rs)