OGLASIO SE DIREKTOR ŠKOLE! Evo šta je rekao za totalnu eskalaciju vršnjačkog nasilja: BEZ OVOGA NIKO NEĆE MOĆI NIŠTA DA PROMENI

Vršnjačko nasilje je prisutno, po tvrdnjama pojedinih eksperta ono se događa češće nego u pređašnjim godinama.

Gost u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji bio je Darko Eger direktor OŠ "Knjeginja Milica", pa je iz kredibilitovane perspektive dao svoj komentar na nemile scene u školama, sa kojima se i on češto susreće.

foto: Kurir televizija

- Ja se susrećem sa tim svaki dan. Međutim, ono što bi trebalo da znamo o vršnjačkom nasilju je to da se to ne događa samo u školi, već i u zajednicama oko nas. U školi je najvidljivije jer se deca najviše viđaju u školi. Svedoci smo da se deca sve više "druže" putem interneta, a sve manje u realnom svetu. Realan svet je škola gde oni svakako moraju da uđu u interakciju jedni sa drugima. Mora se napomenuti da vršnjačko nasilje nije zadesna pojava, već se javlja u toku vremena. To nisu stvari afekta niti lošeg raspoloženja, deca koja učestvuju u vršnjačkom nasilju to rade u toku vremena - rekao je direktor škole.

Eger je apelovao da bez prijave niko ne može ništa da uradi.

- Sve je vredno analize. Kada otvorimo disciplinsku svesku mi imamo uvid kako se dete ponaša na svakom času, ukoliko naravno to neko prijavi. Ovom prilikom bih apelovao da bez prijave ne može niko ništa da uradi. Često se priča oko vršnjačkog nasilja zamagli jer vrlo često dođe do medija, a nismo preuzeli ni prvi korak u školi ili zajednici oko nas, niti je ti iko prijavio da odgovarajuć način - rekao je Eger.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 NASILJE MEĐU DECOM U ŠKOLAMA SE TOLERIŠE?! Stručnjaci obrazložili kako se ophoditi prema ŽRTVAMA, a kako prema NASILNICIMA!